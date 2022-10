Sieg für Conacco und André Thieme in Barcelona

André Thieme hat das wichtigste Springen des Rahmenprogramms des Nationenpreis Finals in Barcelona gewonnen. Auch Mario Stevens und Starissa sind in der katalanischen Metropole gut unterwegs.

Mit Conacco hat André Thieme im Rahmen des Nationenpreis-Finals in Barcelona die City of Barcelona Trophy gewonnen. Insgesamt neun Reiter hatten es in die zweite Runde geschafft. Dort war niemand schneller als das Paar aus Mecklenburg.

49,93 Sekunden brauchte Thieme im Sattel des elfjährigen Oldenburgers. Drei fehlerfreie Ritte gab es. Als zweiter Deutscher hatte es auch das deutsche Meisterpaar, Mario Stevens und Starissa, in die entscheidende Runde geschafft. Nach einem Abwurf wurde es schlussendlich in 52,04 Sekunden Platz sieben.

Zweiter hinter Thieme wurde mit anderthalb Sekunden Abstand der Niederländer Harrie Smolders mit Dolinn v. Cardento vor der Französin Megane Moissonier mit Cordial v. Casall.

Am Samstag gab es ein Springen mit zwei Runden über 1,50 Meter. Hier siegte der Franzose Julien Epaillard mit Donatello d’Auge als schnellster der 14 Reiter in Runde zwei vor seinem Landsmann Kevin Staut und Visconti du Telman. Fünf Kombinationen waren hier fehlerfrei geblieben, darunter auch Mario Stevens und Starissa. Mit 42,62 Sekunden wurden die beiden Fünfte. Sie brauchten gut vier Sekunden länger als der Sieger.

Zweitbester Deutscher war Christian Kukuk im Sattel von Nice van’t Zorgvliet auf Platz elf (4/46,11). Weil sie in der ersten Runde nicht schnell genug war hatten es Janne Friederike Meyer-Zimmermann und Chesmu es als 21. fehlerfreie Kombination nicht in die Entscheidung geschafft.

Am Sonntag wird das Nationenpreisfinale entschieden. Der zweite Umlauf beginnt um 15 Uhr Ortszeit. Deutschland liegt nach dem ersten Durchgang auf Platz fünf.

Die Ergebnisse aus Barcelona finden Sie hier.