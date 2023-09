Siege für Hans-Dieter Dreher und Julien Epaillard in Barcelona

Rund um das FEI-Nationenpreisfinale Springen in Barcelona treten einige der besten Reiter der Welt auch in Rahmenspringen an. Schon am Donnerstag konnte sich Hansi Dreher das Einlaufspringen sichern. Das Highlight am „Nationenpreis-freien“ Freitag wurde zur Beute von Speed-Spezialist Julien Epaillard.

Wobei der Franzose Julien Epaillard ja nicht nur schnell kann, sondern das auch über große Höhen. Ein 1,55 Meter-Parcours forderte am Freitag 33 Reiter-Pferd-Paare unter Flutlicht mit Siegerrunde. Einmal mehr gab es kein Vorbeikommen an dem Franzosen Epaillard. Für das Springen hatte er seinen selbstgezogenen Donatello d’Auge gesattelt, ein. zehnjähriger Jarnac-Nachkomme. Mit ihm gewann Epaillard in diesem Jahr unter anderem schon die Global Tour-Etappen von Monte Carlo und St. Tropez. Der Braune blieb in Barcelona nun nicht nur ohne Fehl und Tadel in Runde eins, sondern nahm der Konkurrenz in Runde zwei, deren Zeit zählte, schließlich nochmal eine Sekunde ab. Etwas Glück hatten Julien Epaillard und Donatello d’Auge dort an Sprung drei, aber die Stangen blieben liegen und die Zeit von 40,93 Sekunden bedeutete den Sieg und rund 32.000 Preisgeld für die Haferkasse.

Somit hatte Epaillards Landsmann Simon Delestre mit Dexter Fontenis Z (0/41,93 Sekunden) und Henrik von Eckermann (SWE) mit Glamour Girl (0/42,36 Sekunden). Bester Deutscher war Hans-Dieter Dreher mit Vestmalle des Cotis auf Rang sechs mit der schnellsten Zeit in Runde zwei und vier Fehlern (4(42,69 Sekunden). Jörne Sprehe und Hot Easy wurden Achte, Jana Wargers und Clash Royale Zehnte.

Drehers Vestmalle des Cotis zeigte sich schon zuvor bestens aufgelegt. Das Paar sicherte sich den Sieg im Einlaufspringen über 1,45 Meter. Im 1,45 Meter-Springen von Freitag war Jörne Sprehe mit Hickstead White beste deutsche Teilnehmerin. Die beiden belegten Platz fünf, der Sieg ging an Brasiliens Stephan de Freitas Barcha und Chevaux Hex Lup Imperio Egipcio.

Heute um 21.00 Uhr geht es um den Challenge Cup, also das kleine Finale des FEI-Nationenpreisfinals.

Alle Ergebnisse vom FEI-Nationenpreisfinale Barcelona 2023 finden Sie hier.

