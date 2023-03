Simone Blum siegt im Großen Preis von Gorla Minore

Äußerst erfolgreich verlief das Turnierwochenende in Gorla Minore für die deutschen Springreiter! Vor allem Simone Blum hatte Grund zu jubeln.

Seit Ende 2020 hat Simone Blum die nun neunjährige OS-Stute Ciara v. Conthargos unter dem Sattel. Schon mehrfach konnten die beiden sich in Großen Preisen gut platzieren, aber gewonnen haben sie bislang noch kein Springen. Heute in Gorla Minore, Italien, war es nun so weit. In fehlerfreien 44,28 Sekunden ließen sie 15 Konkurrenten im Stechen hinter sich und holten den Sieg in dem 1,45 Meter-Springen mit Weltranglisten-Wertung.

Um gerade mal sechs hundertstel Sekunden geschlagen geben musste sich der Schweizer Niklaus Rutschi auf Amar des Brimbelles Z. Pia Reich und Chaconie sprangen ohne Abwurf in 44,99 Sekunden auf Rang drei und machten den deutschen Erfolg perfekt.

Ebenfalls im Stechen waren Finja Bormann auf Idol K, die mit einem Abwurf als 14. noch platziert waren, und Marcel Marschall auf Castle Camiro, die acht Strafpunkte im Stechen hatten und damit einen raus waren.

Finja Bormann war bereits gestern im wichtigsten Springen als Siebte auf Holland v.d. Valckenborg beste Deutsche gewesen. Mike Patrick Leichle und Baby Woodrose waren hier als Zehnte ebenfalls im Geld.

In dem gestrigen 1,40 Meter-Springen konnte sich Simone Blum über einen zweiten Platz mit Qualibro freuen, mit dem sie auch am Tag zuvor schon einmal Zweite gewesen war. Das Weltranglisten-Springen am Freitag sah Harm Lahde mit Grey Chester auf dem vierten Platz.

