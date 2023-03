Spring-Derby Hamburg: Keine Global Tour, aber genauso viel Preisgeld

Derby lohnt sich – das ist die Nachricht, die Volker Wulff aussendet. Denn für das Deutsche Spring-Derby zu Himmelfahrt erwartet er mit neuem Programm ohne Global Champions Tour dennoch die Weltspitze in Hamburg. Denn er hat das Preisgeld beibehalten. Damit gibt es einen 90.000 Euro plus-Großen Preis am Samstag und deutlich mehr Geld im Derby, dem Klassiker am Sonntag.

Wie wird das Spring-Derby in Hamburg ohne Global Champions Tour aussehen? Die Frage haben sich viele Sportenthusiasten gefragt, als bekannt wurde, dass die Tour nicht mehr Bestandteil des Derby-Wochenendes in Hamburg Klein Flottbek sein wird. Keine Kopfschmerzen hat Volker Wulff mit dem Umstand, dass er den Zeitplan am Himmelfahrtswochenende etwas umbauen musste. Wobei Wochenende es nicht trifft, denn auch weiterhin beginnt der Sport im Parcours in Klein Flottbek schon ab Mittwoch, 17. Mai (hier geht’s zum Zeitplan). Und für die Reiter wird es teilweise sogar noch lukrativer.

Mehr Geld im Spring-Derby Hamburg

Finanziell aufgestockt wurde das Gewinngeld in der Derby-Tour. Insgesamt ist diese 4*-Tour mit 294.500 Euro ausgestattet. Der Sieger in der ersten Qualifikation kann sich am Mittwoch über knapp 9.000 Euro Gewinngeld freuen. Wer es über den Wall in der zweiten Qualifikation am Freitag schafft und schneller als der Rest ist, streicht eine Siegprämie von 17.600 Euro ein. Das Spring-Derby Hamburg am Sonntag ist dann mit der Rekordsumme von 153.000 Euro dotiert, 51.000 Euro für den Sieg.

Auch wenn die Global Champions Tour nicht mehr beim Geschehen unweit der Elbe dabei ist, gibt es trotzdem eine 5*-Tour, sprich hier kann das meiste Geld verdient werden. Insgesamt werden in diesem Springen über die fünf Tage nicht weniger als 516.000 Euro an Preisgeldern ausgeschüttet. Im Championat am Nachmittag des Himmelfahrtstages sind es 80.000 Euro. Wer den Großen Preis am Samstagnachmittag auf dem Spring-Derby Platz in Hamburg gewinnt, kann sich über ca. 91.000 Euro freuen, insgesamt ist dieses Springen mit 300.000 Euro ausgeschrieben.

Dass die lukrative Dotierung internationale Top-Reiter nach Klein Flottbek locken wird, ist für Derby-Chef Volker Wulff gesetzt. „Außerdem sind wir das einzige 5*-Springturnier an diesem Wochenende weltweit“, ergänzt er mit einem viel sagenden Grinsen.

847.700 Euro gibt es insgesamt zu gewinnen in diesem Jahr. Den Applaus der Zuschauer, die diesmal aufgrund der gestiegenen Kosten 20 Prozent mehr Eintritt zahlen müssen, noch gratis dazu. „Unsere Kosten haben um mehr als 30 Prozent zugelegt – vom Sicherheitspersonal bis zu den Energiekosten“, erläutert Wulff.