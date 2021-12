Springreiter Kevin Jochems verliert Erfolgspferd Turbo Z

Auf Instagram gibt der niederländische Springreiter Kevin Jochems bekannt, dass sein bestes Pferd verkauft ist.

„Ich muss sagen, das ist ein sehr schwerer Abschied!“, schreibt Kevin Jochems zu der Bekanntgabe, dass sein bestes Turbo Z verkauft ist und seinen Stall verlassen hat. Wer zukünftig im Sattel des zwölfjährigen Zangersheider Hengstes v. Thunder van de Zuuthoeve sitzt, ist noch nicht bekannt. Bei der FEI ist derzeit noch der Züchter des Hengstes als Besitzer registriert, Wijnand van Stam.

In den internationalen Sport hatte Michael Greeve den Dunkelbraunen gebracht. Er ritt ihn sowohl in der Youngster-Tour als auch in den ersten großen Springen. Nach dem Weltcup-Turnier in Amsterdam im Januar 2020 wechselte der Hengst dann zu Kevin Jochems. Im September platzierten sie sich mit zwei fehlerfreien Runden im Großen Preis des CSI3* Lier. Es folgten diverse weitere Schleifen in Opglabbeek, Vejer de la Frontera und dann der vierte Platz im Großen Preis beim Nationenpreisturnier in St. Gallen. Sie waren Fünfte im Global Champions Tour-Springen von Valkenswaard und gehörten zum niederländischen Nationenpreisteam beim CHIO Aachen. Der größte Erfolg war aber der Sieg im Weltcup-Springen von Oslo. Zuletzt waren sie Siebte beim Weltcup-Turnier von Lyon.

„Wir hatten eine besondere Verbindung, dadurch haben wir viele tolle Ergebnisse zusammen gehabt“, sagt Jochems. Er bedankt sich bei allen involvierten Personen, aber vor allem bei Turbo Z. „Ich bin sicher, du wirst mich mit deinem neuen Reiter stolz machen und ich wünsche euch beiden alles Glück für die Zukunft.“

Turbo war das beste Pferd des 26-jährigen Kevin Jochems, doch mit dem ebenfalls zwölfjährigen Emmerton hat er noch ein weiteres Pferd für ganz große Aufgaben unter dem Sattel. Den Wallach reitet er erst seit Sommer dieses Jahres. Zuvor ging er eine Weile unter mehreren prominenten Reitern: Kent Farrington, Marlon Zanotelli, Darragh Kenny und Steve Guerdat sowie zuletzt René Dittmer. Mit Kevin Jochems hatte der Wallach bislang die konstantesten Erfolge. Die beiden waren Vierte im wirklich schwierigen Preis von Nordrhein-Westfalen beim CHIO Aachen, Fünfte im Großen Preis von Oslo und Vierte im Großen Preis von Lyon.

www.horses.nl/instagram.com