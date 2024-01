Springreiter Victor Bettendorf künftig ohne Fünf-Sterne-Sieger Mr. Tac

Es gibt nicht viele Pferde, die CSI5*-Grand Prix gewinnen können. Victor Bettendorfs Mr. Tac war so ein Pferd. Nun bekommt der Wallach einen neuen Reiter.

Das berichtet Victor Bettendorf auf seiner Instagram-Seite. Ihn und Mr. Tac verbindet eine besondere Geschichte. Der Luxemburger entdeckte den heute zwölfjährigen BWP-Wallach v. Non Stop bei seinem Züchter Edmond Meyers in seiner Heimat. Bettendorf kaufte den Wallach. Mr. Tac war damals fünfjährig. Bettendorf ritt ihn bis er siebenjährig war, dann wechselte Mr. Tac den Besitzer und den Reiter. Aber nur für drei Jahre. Dann kam Mr. Tac zurück, eigentlich mit dem Ziel, ihn zu verkaufen. Doch es gelang Bettendorf, Geneviève Megret vom Haras de Clarbec von den Qualitäten des Pferdes zu überzeugen. Sie und ihr Mann Dominique, Vorsitzender des Jumping Owners Club, investierten in ihn.

Das hat sich gelohnt. Anfang 2023 gewannen die beiden erst den Großen Preis beim Weltcup-Turnier in Göteborg, rund vier Wochen später dann den des Saut Hermès in Paris. Im Herbst waren sie außerdem siegreich beim CSI3* in St. Tropez. Diesen Erfolgen verdankt Bettendorf einen Einzelstartplatz bei den Olympischen Spielen in Paris für sein Land. Doch nun trennen sich die Wege von ihm und Mr. Tac.

Bettendorf schreibt auf Instagram: „Liebe Freunde, es tut mir leid, euch mitteilen zu müssen, dass mein Freund Mr. Tac geht … Die Besitzer haben beschlossen, ihn einem anderen Reiter anzuvertrauen.“ Welcher das ist, ist allerdings noch nicht bekannt.

Seinen Traum von Olympia will Bettendorf aber nicht aufgeben. „Ohne ein außergewöhnliches Pferd wie Mr. Tac klingt diese Perspektive utopisch. Aber ich bin entschlossen, an meinem Traum festzuhalten“, so der Luxemburger.

Man darf gespannt sein, mit wem Mr. Tac demnächst im Parcours unterwegs ist.