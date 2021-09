Spruce Meadows: Kanada gewinnt „Masters“-Nationenpreis

Ehe es heute in Spruce Meadows um den Rolex Grand Prix geht, stand gestern bereits der Nationenpreis des CSIO5* statt. Die Gastgeber hatten gleich zwei Teams am Start und am Ende auch die Nase vorn.

Lediglich einen Abwurf und drei Zeitfehler musste die Mannschaft Kanada I sich ankreiden lassen.

Den besten Job machte die Startreiterin. Zwei Tage vor ihrem 31. Geburtstag gelangen Erynn Ballard im Sattel des einst von Helmut Schönstetter und Max Kühner ausgebildeten Belgiers Jack van’t Kattenheye (v. Diabeau) zwei fehlerfreie Runden.

Amy Millar und der Selle Français-Wallach Truman v. Mylord Carthago-Kolibri hatten keine Abwürfe, lediglich einen Zeitfehler im ersten und zwei im zweiten Umlauf.

Bei Tiffany Foster auf der zehnjährigen schwedischen Plot Blue-Tochter Northern Light wurde es in Runde eins ein Zeitstrafpunkt. Im zweiten Umlauf hatte das Paar zusätzlich noch einen Abwurf – der einzige für die Mannschaft.

Altmeister Eric Lamaze und seine inzwischen 18-jährige Hannoveraner Stute Fine Lady blieben strafpunktfrei in Runde eins. Im zweiten Umlauf brauchten die beiden gar nicht mehr anzutreten. Der Sieg war Kanada ohnehin nicht mehr zu nehmen.

Rang zwei usw.

In Summe waren nur fünf Mannschaften am Start. Das zweitbeste Ergebnis lieferte das Quartett aus den USA, angeführt von Bliss Heers auf dem französischen Diamant de Semilly-Sohn Antidote de Mars. Der Hengst blieb in beiden Umläufen null.

Die 22 Jahre junge Natalie Dean auf der Calvaro-Tochter Chance Ste Hermelle machte ebenfalls einen super Job: ein Zeitfehler im ersten Umlauf, ein Abwurf im zweiten.

Die beiden Weltcup-Sieger von 2017, McLain Ward und die 15-jährige belgische Thunder van de Zuuthoeve-Tochter Azur, kamen nicht ganz so gut davon. Acht Fehler waren es um ersten Parcours. Im zweiten war es dann nur noch ein Zeitstrafpunkt.

Aber alle Fehler zählten, weil der Schlussreiter, Alex Granato mit Carlchen W, einen rabenschwarzen Tag erwischt hatte. Im ersten Umlauf schieden sie aus, im zweiten gaben sie auf.

Rang drei ging an die Mannschaft Kanada III in der Besetzung Samantha Buirs-Darvill auf Baton Rouge, Mario Deslauriers mit Uris de la Roque, Ben Asselin und The Freshman sowie Brian Morton mit Cadillac.

Der Rolex Grand Prix beginnt heute um 12 Uhr Kanadischer Zeit, also 20 Uhr deutscher Zeit.

Alle Ergebnisse aus Spruce Meadows sowie die Starterliste für den Grand Prix finden Sie hier.