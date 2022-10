St. Tropez: Christian Ahlmann Vierter im Großen Preis, Sieg geht an Laurent Goffinet

Es ist einer der bisher größten Erfolge in der Karriere von Laurent Goffinet. In St. Tropez bezwang er im Großen Preis über 1,60 Meter die hochkarätige Konkurrenz im Sattel von Atome des Etisses. Christian Ahlmann sprang mit Mandato van de Neerheide auf Platz vier.

Bis zum Schluss blieb es spannend im 1,60 Meter Großen Preis von Grimaud, nachdem in der ersten Hälfte des achtköpfigen Stechens Marc Dilasser (FRA) mit Arioto du Gevres und der schnellen fehlerfreien Runde in 39,39 Sekunden gut vorgelegt hatte. Mit dem Mylord Carthago-Sohn Atome des Etisses überritt Laurent Goffinet nicht, aber ließ seinen zwölfjährigen Hengst da galoppieren, wo es die Wege hergaben. Fünf hundertstel Sekunden sparte das Paar damit am Ende ein und kam ebenso fehlerfrei ins Ziel. Der Sieg und 50.000 Euro Preisgeld ging somit an Goffinet, der sich damit zu seinem 47. Geburtstag am Freitag noch ein nachträgliches Geschenk machte.

Und das im Sattel eines weitestgehend selbst ausgebildeten Pferdes. Alle internationalen Turnier seines Lebens bestritt Atome des Etisses unter dem Sattel von Goffinet. Der bestritt mit dem Hengst 2016, also als er sechs Jahre alt war, die ersten Prüfungen für junge Pferde. Mittlerweile hat der Selle Français-Hengst aus einer Quidam de Revel-Mutter schon mehrere Platzierungen über die Abmessungen von 1,60 Meter vorzuweisen, zum Beispiel mit Platz zwei im Großen Preis von La Baule 2021.

Hinter Marc Dilasser und Arioto du Gevres wurde Dominique Hendrickx (BEL) mit Floris TN Dritter (0/39,46 Sekunden).

Christian Ahlmann mit Mandato auf Platz vier

Erfolgreicher Beginn, erfolgreiches Ende des Turnierwochenendes in St. Tropez hieß es für Christian Ahlmann und Mandato van de Neerheide. Mit dem zehnjährigen Emerald-Sohn benötigte Ahlmann 39,53 Sekunden für den Stechparcours. Das bedeutete immerhin noch 20.000 Euro für die Haferkasse des belgischen Wallachs.

Auch sein anderes Pferd konnte Ahlmann am Sonntag platzieren. Im Zwei-Sterne-Großen Preis über 1,45 Meter ritt Ahlmann mit Cascol Z zu Platz zwölf dank eines schnellen Vier-Fehler-Umlaufes.

Alle Ergebnisse aus St. Tropez finden Sie hier.