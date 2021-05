St. Tropez: Daniel Deußer Zweiter hinter Epaillard und vor Guerdat

Es ist Fünf-Sterne-Wochenende beim Hubside Jumping in Grimaud im Golf von St. Tropez und wieder einmal ist es Julien Epaillard, der der Konkurrenz die Eisen zeigt.

Julien Epaillard hat in den letzten Wochen so manches Springen für sich entscheiden können, ob nun auf Ein-, Zwei-, Drei-, Vier- oder Fünf-Sterne-Niveau. Heute war es ein Fünf-Sterne-Sieg in Grimaud mit dem elfjährigen belgischen Arko-Sohn Kosmo Van Hof Ter Boone, der ihm der Nummer 15 der Weltrangliste half, die versammelte Weltspitze hinter sich zu lassen.

Das war allen voran Daniel Deußer auf Killer Queen. Kosmo erreichte das Ziel des Stechens in dem 1,55 Meter-Springen nach 37,40 Sekunden. Deußer, die Nummer zwei der Welt, durchbrach die Lichtschranke nach 38,13 Sekunden – 0,7 weniger als die noch immer unangefochtene Nummer eins, Steve Guerdat (SUI) mit dem schwedischen Hengst Albfuehren’s Maddox.

Martin Fuchs, auf der Weltrangliste die Nummer drei, belegte mit Superstar Clooney heute Rang vier (38,79).

Die weiteren deutschen Teilnehmer hatte mit der Entscheidung im Stechen nichts zu tun. Christian Ahlmann und der neun Jahre junge Calvino v. Castelan II sammelten acht Fehler im Normalparcours. David Will und der Zangersheider Wallach Ted v. Waranta gaben auf.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.