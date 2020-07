St. Tropez: Französisches Quartett und 5*-Premieren mit neuen Pferden für Deußer und Kukuk

Tag eins des ersten Fünf-Sterne-Springturniers nach der Corona-Pause in St. Tropez schloss heute mit einem 1,50 Zeitspringen, in dem vier Franzosen die ersten drei Plätze belegten. Geht nicht? Geht doch!

Geht nämlich dann, wenn zwei Reiter in exakt der gleichen Zeit ins Ziel kommen. So geschehen bei Julien Anquetin auf dem neunjährigen Diamant de Semilly-Sohn Blood Diamond du Pont und Simon Delestre mit seinem bewährten Holsteiner Casall-Sohn Chesall Zimequest. Beide brauchten 62,41 Sekunden für ihre fehlerfreie Runde und teilten sich somit denselben Platz, heute Rang drei.

Der Sieg ging an Thierry Rozier, der mit der Singulord Joter-Tochter Star ebenfalls holsteinisch beritten war (0/59,44). Mathieu Billot lieferte im Sattel des Selle Francais-Wallachs Apache de Liam v. Ogano Sitte die zweitschnellste Zeit, 60,28 Sekunden.

Rozier bedankte sich vor allem bei Turnierveranstalter Sadri Fegaier, der das Turnier unter den gegebenen Umständen stattfinden lässt und „alles für den Komfort der Pferde tut“, wie Rozier lobte. „Dieses Wochenende haben wir auch eine Reihe Championatsreiter. Vor all diesen großartigen Reitern zu gewinnen, ist für mich immer ein kleines Extra!“

Die Deutschen

Zu besagten großartigen Reitern zählten auch einige deutsche „Big Names“, etwa Daniel Deußer. Er konnte sich mit seiner Toulon-Tichter Kiana van het Herdershof als einziger seiner Kollegen unter die Platzierten mischen.

Zudem hatte er noch ein zweites Eisen im Feuer, den Holsteiner Wallach Casallvano, den er von Marco Kutscher übernommen hat und mit dem er dieses Wochenende die ersten Fünf-Sterne-Parcours in Angriff nimmt. Heute wurden es acht Strafpunkte für das neue Paar.

Ebenfalls eine gemeinsame Premiere auf CSI5*-Niveau feierten Christian Kukuk, der heute ja auch schon einmal siegreich gewesen war, und sein neuer Crack unter dem Sattel, der Westfale Chianti’s Champion. Der Champion de Lys-Sohn, der zuvor mit Frank Schuttert (NED) und Peter Moloney (IRL) auch bei Championaten am Start gewesen war, steht Kukuk erst seit einigen Wochen zur Verfügung. Die neue Partnerschaft lässt sich gut an: Kein Spring-, lediglich ein Zeitfehler in ihrem ersten 1,50 Meter-Springen.

Christian Ahlmann ritt Ex-Weltmeister Solid Gold Z mit einem Abwurf ins Ziel. Sein disqualifizierter Youngster Tour-Sieger von Leipzig, Mandato van het Neerheide, hatte ebenfalls vier Fehler.

Dasselbe Ergebnis stand am Ende auch bei Marcus Ehning und Calanda auf der Anzeigentafel.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.