St. Tropez: Julien Epaillard gewinnt Hauptspringen am Samstag

An der Südküste Frankreichs ist in dieser Woche die Gassin Polo Club Tour gestartet. Das Hauptspringen am Samstag wurde zum Heimspiel des Franzosen Julien Epaillard und seiner Stute Cancun Torel Z, die sich den Sieg sicherten.

Insgesamt 48 Teilnehmer waren in dem 1,50 Meter hohen Zwei-Phasen-Springen am Samstagvormittag an den Start gegangen. Die drei Besten allesamt aus unterschiedlichen Nationen. Der Sieg im französischen Küstenort Saint-Tropez sollte jedoch an einen Franzosen gehen – und nicht an irgendeinen. Julien Epaillard, der mit Siegen u.a. in den Großen Preisen von Amsterdam und Bordeaux äußerst erfolgreich ins Jahr 2024 gestartet ist, sicherte sich auch dieses Springen der Großen Tour. Der Franzose sattelte Cancun Torelz Z, eine 13-jährige Zangersheider Stute v. Cosinhus-Grannus. Das Paar blieb in beiden Phasen des Springens fehlerfrei, 28,37 Sekunden benötigten sie für Phase zwei. So schnell war keine andere Reiter-Pferd-Kombination, Heimsieg für Julien Epaillard.

Der einzige Reiter, der ebenfalls in unter 29 Sekunden fehlerfrei ins Ziel ritt, war der Italiener Lorenzo de Luca. Der 37-Jährige brachte eines der jüngsten Pferde in den Parcours, die 2015 geborene Belgierin Presence Bleue v. Vigo d’Arsouilles-Canturo. 28,70 Sekunden lautete das Ergebnis ganz genau, Platz zwei.

Nur Stuten auf dem Treppchen in St. Tropez

Und auch auf Platz drei sprang eine Stute, die Kannan-Tochter Hello Vittoria. Im Sattel saß die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste – der Brite Scott Brash, der „Vicky“, so der Stallname der zehnjährigen Stute, bereits fünfjährig in den Stall bekam. Brash übernahm Hello Vittoria von seinem guten Freund, dem irischen Springreiter Shane Breen. Im Januar und Februar dieses Jahres wurde Vicky allerdings von Georgia Tame (GBR) in Oliva und Vejer de la Frontera geritten, bevor Scott Brash die Stute in Frankreich wieder selbst vorstellte. Und das sehr erfolgreich, denn der Brite und Hello Vittoria blieben ebenfalls fehlerfrei. Die Zeit stoppte für sie bei 29,02 Sekunden – schnell genug für das Treppchen.

Darüber hinaus stand Daniel Deusser mit dem 16-jährigen Hengst Tobago Z auf der Starterliste. Das Paar musste allerdings vier Fehlerpunkte verbuchen und war damit nicht platziert. Die zwölf platzierten Teilnehmer der Prüfung kamen allesamt fehlerfrei ins Ziel.

