Stall Schockemöhle erneut vorn bei der zweiten Bundeschampionatsqualifikation der fünfjährigen Springpferde

Erneut trumpfte der Stall Schockemöhle mit seinen fünfjährigen Hengsten auf. Nachdem in der ersten Qualifikation vier Lewitzer Zuchtprodukte vorn gestanden hatten, gingen zwei von ihnen in der zweiten Qualifikation in den beiden Abteilungen als Sieger vom Platz.

„Wiederholungstäter“ war der Sieger von Mittwoch, Meganus PS unter Patrick Stühlmeyer, der OS Hengst von Messenger-Cathargo. Wertnote 9,5 gaben die Richter für die tolle gleichmäßige Runde, bei der Meganus PS die Kriterien Rittigkeit und Springmanier nahezu perfekt demonstrierte, von Patrick Stühlmeyer sozusagen zelebriert.

Der bewies sein reiterliches Können einmal mehr mit Beach Boy, dem Sieger der 2. Abteilung. 9,2 erhielt der Sohn des Baloubet du Rouet-Centadel für die ebenfalls überragende Runde, eine Steigerung zu der 9,0 vom Mittwoch.

Corolando unter Katrin Eckermann erhielt heute das Urteil „sehr gut“ (9,0) von der Jury, Platz zwei in der ersten Abteilung für den westfälischen Schimmelhengst von Cornet Obolensky-Orlando im Besitz von Christian Glanemann, Züchter Zhashkiv Equestrian Sport School.

Die Abstammung des Drittplatzierten ist nicht schwer zu erraten: Diamant des Casall ist ein Sohn des Diamant de Semilly aus einer Caretino-Mutter. Der braune Hengst und sein Reiter Philipp Winkelhaus beendeten den Parcours mit einer 8,8. Züchter des Holsteiners ist Manfred von Allwörden, Besitzer die BG Allwörden u. Gripshöver GbR.

Wie am Mittwoch stand Conrad auch heute auf Platz zwei, Wertnote 8,9. Unter Niklas Betz behauptete sich der von Felix Geffken gezogene Hannoveraner Fuchswallach von Carridam-Lamberk unter den Hengsten. Conrad steht im Besitz von Harald Vogt.

Michael Beckmann stellte mit Quincy den Drittplatzierten der zweiten Abteilung vor (8,7). Vater des Quincy ist Quidam de Revel. Muttervater Colestus wurde als junges Pferd dereinst von Michael Beckmann in den Sport gebracht, ehe er Karriere im Stall Beerbaum machte. Hartwig Rellensmann ist Züchter und Besitzer des westfälischen Wallachs Quincy.

In den vergangenen Jahren hatte es oft Kritik am Parcours der 2. Qualifikation für die fünfjährigen Springpferde gegeben, zu schwer, hieß es häufig. Dem war dieses Mal nicht so. In den Abmessungen einer Springpferdeprüfung Kl.M* beim Bundeschampionat durchaus angemessen, von der Linienführung und den Distanzen mit frischem Tempo gut zu meistern, bewältigten die meisten der angetretenen jungen Springpferde die Aufgabe erwartungsgemäß. Bei 65 Bewerbern ist die Aufgabe die vierzig Besten für das Finale herauszufiltern, für den Parcoursbauer sicher auch weniger kniffelig als bei einer wesentlich größeren Anzahl. Ein qualitätsvoller Jahrgang, der sich in Warendorf präsentierte, leider nicht vor so großer Kulisse. Im Vergleich zu den Zuschauerzahlen vor Corona waren die Tribünen nur knapp besetzt, wer dabei war, freut sich sicher schon auf das Finale am Sonntag in dem die vierzig Notenbesten der beiden Qualifikationen an den Start gehen.

Siebenjährige Springpferde zweite Qualifikation

Pfeilschnell abslovierte Looping Luna unter Richard Vogel den Parcours der zweiten Qualifikation der siebenjährigen Springpferde. Bei 64,25 Sekunden stoppte die Uhr für die Hannoveraner Stute von Lord Fauntleroy-Calido I, die im Besitz von Andreas Middelkampf steht und von Sigrist Murphy Andreas gezogen wurde.

Frederic Tillmann und die Holsteiner Stute Call her Püppi gaben alles, mussten sich aber mit 67,72 Sekunden und dem zweiten Platz deutlich geschlagen geben. Daniel van den Berg ist Besitzer, Issever Söhret der Züchter der Stute.

Mit Lo Pan B galoppierte ein Westfale auf den dritten Platz in dieser Springprüfung der Kl.S*. Der braune Wallach aus der Zucht von Michael Brinkhoff, Besitzer Luca Schulze Averdiek, wurde geritten von Stefan Engbers, 68,58 Sekunden standen für den Sohn des Lord Pizarro-Rheinberg im Ergebnis.

38 Starterpaare waren angetreten, fünfzehn von ihnen blieben ohne Strafpunkte in einem Parcours, der ein frisches Tempo und kurze Wege erforderte, wollte man in der erlaubten Zeit bleiben. Alle Bewerber dürfen morgen Abend im Finale, einer Springprüfung der Kl.S** mit Stechen antreten. Bei der Qualität der siebenjährigen Springpferde darf man ein spannendes Springen erwarten.