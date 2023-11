Stuttgart: Heimspiel für Hansi Dreher

Heute haben die German Masters in Stuttgart auch für die Springreiter begonnen. Und das sehr erfolgreich aus deutscher Sicht.

Das fing schon mit dem Eröffnungsspringen an, einem 1,45 Meter-Zeitspringen, das sich Marie Schulze Topphoff sichern konnte. Die 27-jährige Schwester von Philipp Schulze Topphoff saß im Sattel der neunjährigen Hannoveraner Stute Villimey v. Gaste (v. Van Helsing), als sie die Finnin Noora Pentti aus den Beerbaum Stables im Sattel von Con Caya sowie Teike Carstensen mit der fantastisch springenden Gasira v. Casalito auf Rang zwei verwies.

Bruder Philipp war aber später auch noch gut platziert. Internationales Highlight heute in der Schleyer-Halle war ein 1,50 Meter Zeitspringen, das zur Beute von Hans-Dieter Dreher und Vestmalle des Cotis wurde. In 58,86 Sekunden hängten sie den Briten Harry Charles auf dem von Julien Epaillard ausgebildeten Billabong du Roumois ab. Hier stoppte die Uhr nach 59,03 Sekunden. Gerade mal vier Hundertstel langsamer waren Philipp Schulze Topphoff und seine Comme il faut-Tochter Carla.

Damit verwiesen sie Europameister Steve Guerdat auf dem Bamako de Muze-Sohn Iashin Sitte auf den vierten Platz, gefolgt von Scott Brash mit Hello Mr. President. Man sieht also, auch wenn in Prag gerade der große Showdown der Global Champions Tour läuft, auch Stuttgart ist prominent besetzt.

Unter die ganz Großen konnte sich unter anderem auch Johanna Beckmann mischen. Mit ihrem Toppferd Emelie van de Mirania Stam belegte sie mit null Fehlern in 62,88 Sekunden Platz sieben.

