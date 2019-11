Stuttgart: Zweiter Sieg für flinken Felix Haßmann und Brazonado

Schnell reiten? Kein Problem für Felix Haßmann! Das hat der 33-Jährige heute bei den Stuttgart German Masters 2019 schon zum zweiten Mal unter Beweis gestell. Sein „partner in crime“: SL Brazonado.

Bereits am Donnerstag hatten Felix Haßmann und Brazonado das Eröffnungsspringen in Stuttgart für sich entscheiden können. Heute war das Paar dann in einem weiteren internationalen Fehler-Zeit-Springen über 1,45 Meter siegreich. Und das wieder einmal mit einem komfortablen Vorsprung! Nach 54,21 Sekunden stoppte die Uhr für den Pferdewirt aus Lienen und seinen 14-jährigen Schimmel. Damit ließ der amtierende Deutsche Meister der Springreiter der Konkurrenz keine Chance.

Haßmann und Brazonado sind schon seit vielen Jahren ein Team, bereits 2013 nahm das Paar erfolgreich an den Weltmeisterschaften der jungen Springpferde in Lanaken (Belgien) teil. Übrigens: Brazonado ist als Brasilianisches Reitpferd eingetragen. Kein Wunder also, dass er jede Menge Temperament mit in den Parcours bringt.

Platz zwei in dieser Prüfung ging an den Italiener Lorenzo de Luca mit Soory de l’Hallalim, einer 13-jährigen For Pleasure-Tochter. Die beiden benötigten 55,19 Sekunden im Parcours. Überhaupt war dieses Springen prominent besetzt: Der franzöische Mannschafts-Olympiasieger Roger Yves Bost wurde mit Talitha Dritter vor dem Schweizer Championatsreiter Pius Schwizer mit Balou Rubin. Marcus Ehning belegte mit Cristy den fünften Rang.

Klein aber oho

Im Anschluss an die ganz Großen, hatte der Nachwuchs seinen Auftritt in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle. In einem internationalen FEI-Ponyspringen ging der Sieg nach Schweden. Die 14-jährige Ebba Danielsson war mit Dynamite Spartacus fast zwei Sekunden schneller als die restlichen 20 Teilnehmer. Platz zwei ging an den irischen Mannschafts-Europameister John McEntee mit Little Smithe. Beste deutsche Reiterin war die 16-jährige Ann-Sophie Seidl mit Berkzicht Rob auf Rang drei.

Alle Ergebnisse aus Stuttgart finden Sie hier.