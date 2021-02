Sunshine Tour: Ire Michael G Duffy gewinnt Großen Preis

Im Großen Preis der Sunshine Tour konnten die deutschen Reiter heute nicht ganz vorne mitmischen. Dafür aber ein junger Ire, dem das Springreiten quasi in den Adern liegt!

Denn Michael G Duffy kommt aus einer waschechten Pferdefamilie. Nicht nur der 24-Jährige selbst sammelte schon Medaillen bei Nachwuchseuropameisterschaften, auch sein älterer Bruder Alex Duffy ist im Parcours erfolgreich. Die Familie betreibt einen eigenen Stall im irischen Knockmore, Sohn Michael G Duffy ist allerdings in Deutschland stationiert. Er gehört zum Team des Iren Carl Hanley, der in Osnabrück einen Springstall betreibt.

Aktuell weilt er mit seinen Pferden jedoch in Spanien bei der Sunshine Tour. Und dort gelang ihm heute auf Lapuccino, einem 13-jährigen Irish Sport Horse, der Sieg im Großen Preis. Im Stechen ließ das Paar alle Stangen oben und lieferte zudem mit 42,86 Sekunden die schnellste Zeit – damit gingen auch rund 23.000 Euro Preisgeld auf das Konto des Iren. Auch auf Platz zwei landete mit dem erst 21-jährigen Joseph Stockdale ein junges Talent. Der Brite saß auf der Holsteiner Stute Cacharel v. Cachas (0/44,74). Die beiden U25-Reiter setzten sich übrigens gegen keinen geringeren als den Weltranglisten-Ersten Steve Guerdat aus der Schweiz durch, der auf Maddox Dritter wurde (4/41,3).

Ganz erfolglos verlief der Tag für die deutschen Reiter dann aber doch nicht: Bereits am Vormittag hatte sich David Will auf der 17-jährigen französischen Stute Quentucky Jolly ein Springen der Mittleren Tour über 1,50 Meter gesichert. Und auch für seinen Kompagnon Richhard Vogel gab es heute eine weitere Schleife in Spanien. Auf der Sandro Boy-Tochter Stardust Degli Assi sicherte er sich Rang drei in einem 1,45 Meter-Springen. Der Sieg in dieser Prüfung ging an den Argentinier Juan Ramos mit Iorio vor dem Norweger Johan-Sebastian Gulliksen mit Emmylou.

Aller Ergebnisse von der Sunshine Tour finden Sie hier.