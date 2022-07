„Teuto Rising Stars“ – Familie Haunhorst mit einem neuen (Spring-)Jugendturnier

Dass Melanie und Martin Haunhorst die Nachwuchsförderung am Herzen liegt, ist nicht verwunderlich. Ihre Söhne Max und Mick gehören zum vielversprechendsten, was Deutschland in dieser Hinsicht zu bieten hat. Nun gibt es auf dem Hof Haunhorst ein eigenes Turnier für die nachrückende Springreitergeneration.

Vom 10. bis 21. August laden die Haunhorsts zu sich auf ihren Hof in Hagen a.T.W. ein für gleich zwei Turniere: die „Teuto Rising Stars“ für den Nachwuchs und die „Teuto Classics“ für die arrivierten Springreiter. Wobei auch hier die nächste Generation zum Zuge kommt.

Am ersten Wochenende haben die „Teuto Rising Stars“ das Sagen. Highlights an diesem Wochenende sind das Hans Günter Winkler-Bundesnachwuchschampionat und ein Weltranglistenspringen über 1,50 Meter. Die Ausschreibung ist international und lockt laut Melanie Haunhorst „namhafte junge Spitzensportler aus Europa“ zu ihnen nach Hagen. Auch Matthis Westendarp, der derzeit in Oliva Nova seinen Europameister-Titel zu verteidigen versucht, hat sich angekündigt – nicht nur wegen der guten Bedingungen, sondern auch wegen „Gastfreundschaft und Herzlichkeit der Hagener“.

Davon profitieren nicht nur die Reiter, sondern auch die Zuschauer, für die lokale Gastrounternehmen kochen werden. Außerdem gibt es Spielgeräte für die Kinder, Musik usw. Der Eintritt für die Zuschauer ist an allen Tagen frei.

Dafür, dass die Besucher auch etwas zu gucken haben, sorgen nicht nur die „Rising Stars“, sondern auch die Starter am zweiten Wochenende, den „Teuto Classics“. Hier gibt es ein Programm, das alles bietet, was das deutsche Turniersystem hergibt, vom Springreiterwettbewerb bis zum Großen Preis über 1,45 Meter, für Children, Senioren, für alle. Los geht es in dieser Woche bereits am Dienstag mit den Jungpferdeprüfungen. Abschließender Höhepunkt ist dann der Große Preis.

Weitere Infos: www.haunhorst.com