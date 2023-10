Tim Rieskamp-Goedeking wiederholt Vorjahreserfolg in Oldenburg

Ups, he did it again… Tim Rieskamp-Goedeking siegte im Großen Preis beim Agravis Cup in Oldenburg. Dabei siegte er nahezu wortwörtlich im „Vorbeiflug“.

Acht der 45 Reiterinnen und Reiter hatten es ins Stechen in den Großen Preis beim Agravis Cup in Oldenburg geschafft. Drei davon blieben auch in der Entscheidungsrunde ohne Abwurf. Keiner war so schnell wie der Vorjahressieger Tim Rieskamp-Goedeking. Der war erst kurz vor seinem Start am Sonntag in Oldenburg angekommen. Er war an dem Wochenende auch noch in den Niederlanden am Start gewesen. Für seinen 14-jährigen Westfalen Coldplay stellte das kein Problem dar.

Acht Sprünge galt es im Stechen zu überwinden. Tim Rieskamp-Goedeking kam nach 35,4 Sekunden über die Ziellinie. Das war der Sieg. Das Nachsehen hatte Mynou Diederichsmeier. Sie hatte bis zum Auftritt des Deutschen Champions der Berufsreiter mit dem Chacco-Blue-Sohn in Führung gelegen. Einmal mehr hatte ihre wieselflinke Hannoveraner-Stute Quick and Fly untermauert, warum sie so heißt, wie sie heißt. Allein – 35,91 Sekunden waren zwar !quick“, aber nicht „quick enough“. Es blieb Platz zwei hinter einem glücklichen Titelverteidiger. „Dieses Jahr fühlt es sich noch ein bisschen schöner an. Dass das jetzt so geklappt hat, war nicht zu erwarten,“ so sein Fazit.

Dritter wurde Hans-Thorben Rüder mit Courage (0/38,41). Der schnellste Vierfehlerritt war Johannes Ehning im Sattel von Classic Donna gelungen. Wären alle Stangen liegen geblieben, hätte es aber auch für Ehning nicht zum Sieg gereicht. Zwei Hundertstel Sekunden benötigte er länger als der Sieger Tim Rieskamp-Goedeking.

Ergebnisse aus Oldenburg