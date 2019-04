Tobias Bachl siegt in Ebreichsdorf

Gestern ging das erste Wochenende der internationalen „Spring-Tour“ in Ebreichsdorf, Österreich, mit einem Sieg im Großen Preis (CSI2*) für den Bayern Tobias Bachl zu Ende.

Sechs von 40 Reitern erreichten das Stechen des 1,45 Meter-Springens. Aber keiner war so schnell wie Tobias Bachls elfjährige Zangersheider Stute Cicera de la Vayrie v. Cicero Z van Paemel. In 40,19 Sekunden sorgte Cicera für einen bayerischen Sieg im wichtigsten Springen des Wochenendes.

Mit deutlichem Abstand (42,11 Sekunden) folgten die 18 Jahre junge Ukrainerin Anastasiia Yershova und ihr westfälischer Hengst Osman v. Atlantus van de Rosharde auf Rang zwei. Das letzte internationale Turnier des Paares waren übrigens die Europameisterschaften der Junioren in Fontainebleau im Juli vergangenen Jahres. Dort behaupteten sie sich auf einem starken sechsten Platz in der Einzelwertung.

Die dritte von drei fehlerfreien Runden im Stechen lieferte der Bulgare Angel Niagolov im Sattel von Chaccothago, dessen Abstammung unschwer zu erraten ist. Auf dem Gestüt Lewitz hat man den westfälischen Chacco Blue-Sohn aus einer Carthago-Mutter gezogen.

European Youngster Cup

Es ist die fünfte Saison des European Youngster Cup, der Serie für den europäischen Springreiternachwuchs, die im Dezember in Salzburg ihr Finale hat. Zum ersten Mal gab es eine Etappe in Österreich. Und auch hier gab es einen deutschen Sieg, diesmal dank Teresa Jurk im Sattel ihrer Erfolgsstute Waikadia, mit der sie schon mehrfach in internationalen Nachwuchsprüfungen siegreich war. Dies war allerdings der erste Triumph in einem 1,45 Meter-Parcours für die 24-jährige Jurk.