Toni Hassmann Sechster im Großen Preis von Vilamoura

Nun sind auch an der Südküste Portugals die Turnierwochen der Vilamoura Equestrian Tour gestartet. Im ersten Großen Preis der Tour hängte eine 20-jährige Amazone die alten Hasen ab, für Toni Hassmann gab es den sechsten Platz.

Von dem 40-köpfigen Starterfeld des Großen Preises über 1,50 Meter hatten sich zwölf Reiter-Pferd-Paare für das anschließende Stechen qualifizieren können.

Dort bewies dann die Junge Reiterin Mel Thijssen aus den Niederlanden die stärksten Nerven. Mit ihrem EM-Pferd von 2021, der zwölfjährigen Catapult-Tochter Cartolana ging sie an den Start. Mit der Stute hatte Thijssen zuletzt den Zwei-Sterne-Grand Prix im niederländischen Kronenberg Mitte Dezember gewinnen können. Heute nun flitzte das Paar mit der zweiten Null-Fehler-Runde und 40,63 Sekunden zu seinem ersten Sieg in einem Großen Preis auf Drei-Sterne-Niveau!

Das Nachsehen hatte der Luxemburger Victor Bettendorf, der mit Astuce de La Roque v. Kannan nur acht Hundertstel Sekunden mehr Zeit für die Bewältigung des Stechparcours benötigte. Weil dabei aber alle Stangen in ihren Auflagen blieben, wurde es Rang zwei für Bettendorf. Auf dem dritten Rang platzierte sich der Brite Jack Whitaker im Sattel von Valmy de La Lande v. Mylord Carthago und der fehlerfreien Runde in 42,99 Sekunden im entscheidenden Stechen.

Der einzige deutsche Starter der Prüfung, der dreimalige Derby-Sieger Toni Hassmann, wurde mit der zwölfjährigen Westfalen-Stute Coco Chanel v. Congress Sechster (0/0/43,79 Sekunden). Das Paar ist noch nicht lange auf Turnieren unterwegs. Anfang Dezember in Riesenbeck und Anfang Januar in Exloo (NED) hatten sie aber bereits gemeinsam einige Platzierungen in Springen bis 1,45 Meter erzielen können. Die heutige Schleife ist aber somit der bisher größte Erfolg des Paares.

Die Ergebnisse vom Großen Preis in Vilamoura finden Sie hier.