Tony Stormanns gewinnt Großen Preis der Junioren in Zuidwolde

Im vergangenen Jahr war Tony Stormanns noch Europameister der Children. Dass er bei den Junioren nahtlos den Anschluss gefunden hat, bewies er heute im Großen Preis der U18-Jährigen beim Jugendnationenpreisturnier in Zuidwolde, NED.

Ganze 15 Paare hatten das Stechen um den Großen Preis der Junioren in Zuidwolde erreicht, sechs blieben ein zweites Mal fehlerfrei. Es war also abzusehen, dass es ein schnelles Stechen werden würde, und so war es auch. Tony Stormanns und seinem neunjährigen schwedischen Wallach Cinnamo v. Magic Park gelang es allerdings genau die richtige Balance zwischen Sicherheit und Risiko zu finden. In 33,35 Sekunden lieferten sie den schnellsten fehlerfreien Ritt und triumphierten damit über 85 (!) Konkurrenten.

Die beiden waren das einzige deutsche Paar im Stechen. Platz zwei ging an die Spanierin Olivia Álvarez García mit dem westfälischen Light On-Sohn Liron (33,67). An dritter Stelle reihte sich die Schwedin Linn Arvidsson auf Glenmorangie ein (33,91).

Die weiteren Großen Preise

Der U21-Grand Prix war heute Nachmittag krönender Abschluss des Wochenendes. Hier setzte sich Frankreichs Lucie Martinot (19) auf Brisbane des Salines trotz zweier Zeitfehler im dreiköpfigen Stechen an die Spitze und feierte damit einen ihrer bislang größten Erfolge. Sie war letzte der drei Reiter im Stechen und musste „nur noch“ die Stangen oben lassen, um die beiden anderen abzuhängen, denn die waren nicht ohne Abwurf ins Ziel gekommen. Zweite wurde die Italienerin Aurora Guaragno mit dem OS-Hengst Contento v. Contendros nach einem Abwurf gegen die Uhr. Rang drei holten Adam Pisarik und der schwedische Hengst Danilo mit acht Strafpunkten nach Tschechien. Bestes deutsches Paar waren mit fünf Fehlern auf Rang 17 Mick Haunhorst und Cirano.

Alle drei vorne platzierten Pferde kennt man sonst auch aus dem Seniorensport. Brisbane des Salines war mit Cyril Bouvard und Guillaume Batillat bereits über 1,50 Meter platziert. Contento ging erfolgreich unter Emanuele Gaudiano und Danilo war mit Karl Schneider und Ebba Johannson erfolgreich im Einsatz.

Die Prüfung war zugleich Etappe der Bemer Young Riders Tour. Hier konnte die Britin Jessica Hewlett mit einem fünften Platz ihre Führung in der Gesamtwertung weiter ausbauen.

Children und Ponyreiter waren bereits gestern dran gewesen mit ihren Großen Preisen. Bei den Ponyreitern kamen drei Reiter ins Stechen. Harriet Hodge auf Little Charlie und Madison Seedhouse im Sattel von Vaughan de Vuzit blieben beide doppelnull und sorgten so für einen britischen Zweifacherfolg. Das dritte Paar im Stechen waren Jersey Kuijpers und Lafaletta für die niederländischen Gastgeber. Sie hatten einen Abwurf. Noch platziert waren mit einem Abwurf im Normalparcours Hanna Bräuer und Miss Mc Fly D. Sie wurden Neunte.

Das Stechen der Children erreichten neun Paare, auch hier keins aus Deutschland. Der Sieg ging nach Schweden dank Mathilda Hansson mit Hello Hx. Zweite wurde die Spanierin Nora Garcia Urtasun auf Macao vor River Morssinkhof für die Niederlande mit Checkpoint Chacco. Bestes deutsches Paar waren Collin Wenz und Acapella, die nach zwei Abwürfen im Normalparcours mit der Entscheidung allerdings nichts mehr zu tun hatten. Auch für Charlotte Boeken und Kaischa wurden es acht Strafpunkte.

Alle Ergebnisse aus Zuidwolde finden Sie hier.