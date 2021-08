Valkenswaard: Global Tour-Grand Prix an Daniel Deußer auf Nachwuchspferd

Toller Erfolg für Daniel Deußer im Großen Preis der Global Champions Tour (CSI5*) in Valkenswaard mit einem Pferd, dem die Zukunft gehört.

Erst seit dem Frühjahr hat Daniel Deußer den zehnjährigen Selle Français-Hengst Bingo Ste Hermelle (v. Number One d’Iso) unter dem Sattel. Beim Fünf-Sterne-Turnier in Dinard waren sie vor vier Wochen schon einmal gut platziert gewesen. Heute gab es nun den ersten Fünf-Sterne-Sieg in einem Großen Preis. In fehlerfreien 44,66 Sekunden setzten die beiden sich gegen acht Konkurrenten im Stechen der Global Champions Tour-Etappe von Valkenswaard durch.

Das Nachsehen hatten die Sieger von Rotterdam, Sanne Thijssen und Con Quidam mit 46,28 Sekunden. Dritte wurde Australiens Edwina Tops-Alexander mit Fellow Castlefield (0/48,21) vor Max Kühner und Elektric Blue P, der in fehlerfreien 48,37 Sekunden ins Ziel kam.

Noch zwei weitere Deutsche hatten es ins Stechen geschafft. Christian Ahlmann und Clintrexo Z kassierten hier allerdings zwei Abwürfe. Zwölf Fehler wurden es für Marcus Ehning und À la Carte.

Christian Kukuk und Checker hatten einen Abwurf im Normalparcours. Bei Philipp Weishaupt und Coby hatten sich zwölf Fehler angesammelt. Dafür trumpften die beiden aber in der Global Champions League auf. Noch nicht mal eine Sekunde lag zwischen ihnen als Team „Berlin Eagles“ und den siegreichen London Knights mit Douglas Lindelöw auf Cheldon und Casquo Blue bzw. Olivier Philippaerts im Sattel von Le Blue Diamond v’t Ruyershof und Zayado.

Alle Ergebnisse aus Valkenswaard finden Sie hier.

Und Daniel Deußers furiosen Ritt im Stechen mit einem genial springenden Bingo finden Sie hier.