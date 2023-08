Valkenswaard: St. Tropez Pirates klar zum Entern im GCL Ranking

Die Global Champions Tour macht dieses Wochenende in ihrer Heimat halt, in Valkenswaard auf der Anlage des Erfinders der Tour, Jan Tops. Heute war GCL-Tag und der Sieg wurde zur Beute eines Piraten-Trios.

Als Fünfte der Gesamtwertung in der Global Champions League waren St. Tropez Pirates, das Team um Athina Onassis, nach Valkenswaard gekommen. Hier haben sie nichts dem Zufall überlassen. Drei Reiter mit vier Pferden bestritten die beiden Umläufe: Michael Pender auf Catwalk, Simon Delestre mit I Amelusina und Dexter Fontenis Z sowie Marlon Zanotelli auf Cornest.

Delestre und Zanotelli brachten das Team mit zwei fehlerfreien Runden schon nach der ersten Prüfung in Führung. Mit dem zehnjährigen Dexter R-Sohn I Amelusina unterlief Delestre zwar ein Fehler in Prüfung zwei, aber Pender und seine elfjährige Stute brachten eine Null-Fehler-Runde ins Ziel und hielten damit die Spitze.

Platz zwei ging an die Scandinavian Vikings in Gestalt von Richard Howley auf Consulent du Prelet Z und Mansini LTD zusammen Henrik von Eckermann auf Calizi und Glamour Girl. Nur bei der zehnjährigen Cellestial-Tochter Calizi fielen im ersten Umlauf zwei Stangen. Alle anderen Runden endeten ohne Fehler.

Die Paris Panthers hatten ebenfalls acht Strafpunkte auf dem Konto, waren aber deutlich langsamer als die Wikinger. Hier ritten Ben Maher mit Dallas Vegas Batilly – das waren die zwei Abwürfe – und Ginger-Blue sowie Harrie Smolders auf Monaco und Jur Vrieling mit Fiumicino van de Kalevallei, die null blieben.

Mit ihrem Sieg konnten die St. Tropez Pirates sich in der Gesamtwertung um einen Platz verbessern, von Rang fünf auf vier. An der Spitze liegen nach wie vor die Reiter von Riesenbeck International mit 20 Punkten vor den Paris Panthers (294 zu 274). Madrid in Motion rangiert mit 234 Zählern an dritter Stelle. Die Piraten sind ihnen mit 225 Punkten dicht auf den Fersen.

Einzelwertungen

Neben der Mannschafts- gibt es in beiden Prüfungen auch Einzelwertungen. Als Sieger der ersten Prüfung über 1,55 Meter konnten sich Frankreichs Simon Delestre und sein zehnjähriger Zangersheider Wallach Dexter Fontenis Z v. Diarado feiern lassen. Sie waren in 64,03 Sekunden die Schnellsten gewesen. Zweiter wurde der Niederländer Frank Schuttert auf Gream, einem KWPN-Wallach v. Verdi, der 64,67 Sekunden benötigte. Dritte wurde Laura Kraut mit Calgary Tame (64,96).

Sowohl Hans-Dieter Dreher auf Vestmalle des Cotis als auch Marcus Ehning mit Priam du Roset waren fehlerfrei und im Geld, Dreher als Achter, Ehnung als Elfter.

In der zweiten Prüfung triumphierten Österreichs Max Kühner rund sein zwölfjähriger Ire Up Too Jacco Blue v. Chacco-Blue mit einer 66,53 Sekunden-Runde über den 1,60-Parcours. Henrik von Eckermann und Glamour Girl mussten sich mit 66,68 Sekunden nur knapp geschlagen geben. An dritter Stelle reihte sich der Ire Richard Howley mit Consulent du Prelet Z ein (68,84).

Riesig dürfte die Freude bei Laura Klaphake gewesen sein, die nach ihrer langen Verletzungspause wieder zurück an der Spitze ist, wie sie heute demonstrierte. Mit ihrem Holsteiner Hengst Davenport VDL V. Diamant de Semilly lieferte sie auf Rang sieben das beste deutsche Ergebnis der Prüfung. Christian Kukuk und Checker waren als Neunte ebenfalls noch platziert. Direkt dahinter landeten David Will und My Prins van Dorperheide.

Alle Ergebnisse aus Valkenswaard sind hier zu finden.