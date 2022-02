Vejer de la Frontera: Kleiner Großer Preis an Steve Guerdat vor Max Kühner

Nicht nur bei den Fünf-Sterne-Turnieren wird dieses Wochenende großer Sport geboten. Richtig spannend wurde es auch im „kleinen Großen Preis“ bei der Sunshine Tour in Vejer de la Frontera, wo einige der besten Springreiter der Welt weilen.

Letztes Jahr waren Steve Guerdat (SUI) und der nun neunjährige Franzose Dynamix de Belheme noch Sechste beim Youngster Tour-Finale in Aachen –neben weiteren Platzierungen, die sie in den nun drei Jahren ihrer Partnerschaft hatten sammeln können. Heute gab es den ersten Vier-Sterne-Sieg. Der war allerdings knapp.

Dynamix machte seinem Namen in fehlerfreien 40,61 Sekunden im Stechen alle Ehre. Doch Max Kühner hatte seine erfahrene Hannoveraner Valentino-Tochter Vancouver Dreams gesattelt, deren Fitness der Österreicher uns vor wenigen Tagen noch bei unserem Besuch bei ihm in Starnberg demonstriert hatte (die Geschichte dazu finden Sie in St.GEORG 3/2022, ab 16. Februar im Handel). Und auch heute ließ die enge Verwandte von Isabell Werths Bella Rose nichts anbrennen. Sie war nur acht hundertstel Sekunden langsamer als der Sieger, Rang zwei.

Dritter wurde der US-Reiter Lucas Porter, Schüler von Olympiasieger, Ex-Welt- und -europameister Jeroen Dubbeldam. Er ritt seinen 13-jährigen Clinton-Sohn E Clinton nach 41,47 Sekunden ins Ziel.

Deutsche Platzierungen gab es auch. Marcel Marschall und Utopia v. Concas Z sprangen in 45,90 Sekunden ohne Abwurf auf den neunten Platz. Kendra Claricia Brinkop und Eclatant wären mit ihren 40,29 Sekunden schneller gewesen als das Siegerpaar, hatten aber einen Abwurf. Platz zwölf.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.