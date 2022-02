Vejer de la Frontera: Willem Greve siegreich in der großen Tour und mehr

Ein weiterer Tag in Woche drei der Sunshine Tour in Vejer de la Frontera, ein weiteres 1,50 Zeitspringen, das Gelegenheit zum Weltranglistenpunkte sammeln bot. Die meisten davon gingen in die Niederlande.

Willem Greve ritt den zehnjährigen KWPN-Hengst Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek) zu einem unangefochtenem Sieg in dem Zeitspringen. Exakt 2,6 Sekunden nahmen die beiden dem Paar auf Rang zwei ab, Ellen Whitaker (GBR) mit der in der Lewitz gezogenen und ebenfalls zehnjährigen OS-Stute Spacecake v. Stakkatol. Dritter wurde der Ire Cameron Hanley auf Toulouse v. Livello (68,69). Für Highway M TN, der in den Niederlanden auch als Deckhengst gefragt ist, war dies der erste Sieg in einem 1,50 Meter-Springen.

Für eine deutsche Schleife sorgten Marcell Marschall und die inzwischen 18-jährige Holsteiner Concas Z-Tochter Utopia. In fehlerfreien 76,34 Sekunden wurden sie Zwölfte und haben damit auch die Qualifikation für den Großen Preis in der Tasche.

Weitere Ergebnisse

Im 1,45 Meter-Zwei-Phasen-Springen der großen Tour ritt Kendra Claricia Brinkop die achtjährige belgische Kasanova de la Pomme-Tochter Origi Horta ins Geld, Rang 14. Sieger war hier der Franzose Pierre Alain Mortier auf Cyclade du Barbin v. Nabab de Reve.

Das 1,45 Meter-Zeitspringen der mittleren Tour wurde zur Beute von Ellen Whitaker und ihrer elfjährigen belgischen Sportpferde-Stute Fiona des Hayettes v. Lord des Hayettes. Hier konnten sich außerdem Laura Klaphake und der neunjährige OS-Hengst Concollon PS v. Conthargos an zwölfter Stelle platzieren. Der in der Lewitz gezogene Hengst hat noch zwei Vollgeschwister, die ebenfalls international springen. Die drei entspringen demselben Stamm, der auch den 1,60-Springer Fleche Rouge hervorgebracht hat. Die Großmutter ist eine Vollschwester.

Und schließlich konnte Helmut Schönstetter, der ja bereits gestern einen äußerst erfolgreichen Tag bei der Sunshine Tour hatte, die achtjährige Toulanda Degli Assi v. Toulon zu einem überlegenen Sieg im 1,40 Meter-Zeitspringen der kleinen Tour reiten. Außerdem gab es hier noch einen siebten Rang für Torben Köhlbrandt auf Happy Time und Rang 15 für Karin Ernsting im Sattel der Holsteiner Stute D-Coroquada v. Contender.

