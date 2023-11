Verona: Frankreich dominiert Auftakt zum Weltcup-Turnier, Deußer und Ehning mit neuem Pferd platziert

Statt Romeo und Julia gab es heute Simon und Julien zum Auftakt des Weltcup-Turniers im italienischen Verona, genauer Simon Delestre und Julien Epaillard, die sich die beiden wichtigsten Springen sicherten. Aber auch aus deutscher war es ein guter Auftakt.

Das wichtigste Springen des Tages war eine 1,55 Meter-Prüfung mit Stechen, bei der dem Sieger knapp 14.000 Euro winkten. Die gingen an Simon Delestre auf der neunjährigen Olga van de Kruishoeve, mit der er gerade auch erst in Marokko zweimal siegreich und in Lyon gut platziert gewesen war. In 37,63 Sekunden flog die El Torreo de Muze-Tochter zum Triumph über zwölf Kollegen im Stechen, von denen fünf ein zweites Mal null waren.

Schneller war nur ein Paar, allerdings mit einem Abwurf: Hans-Dieter Dreher und Elysium, die nach 36,75 Sekunden ins Ziel kamen und Sechste wurden. Damit waren sie allerdings nur das drittbeste deutsche Paar.

Rang zwei ging nämlich an Daniel Deußer und Tobago Z, der rechtzeitig zur Hallensaison wieder in Bestform zu sein scheint und nach 38,92 Sekunden ins Ziel kam. Dritter wurde Peder Fredricson, der ein neunjähriges Nachwuchspferd unter dem Sattel hatte: den Zangersheider Hengst Vroom de la Pomme Z v. Vigo d’Arsouilles, den er im Frühjahr von Bronislav Chudyba übernehmen konnte.

Zweitbestes deutsches Paar des Springens waren Marcus Ehning und sein Neuzugang, der zehnjährige Holsteiner Coolio. In 41,10 Sekunden und fehlerfrei sprangen sie auf Rang vier – die erste Fünf-Sterne-Schleife für die beiden.

Weitere Ergebnisse

Der andere französische Sieg des Tages gelang Julien Epaillard auf dem KWPN-Wallach Hoover v. Clinton in einem 1,50 Meter-Zeitspringen, dass sie 2,5 Sekunden schneller beendeten als die Konkurrenz. Zweite wurde Jessica Springsteen (USA) im Sattel der zehnjährigen Cardento-Tochter Naomi van het Keizershof, die vor zwei Jahren schon in Aachen in der Youngster Tour ihr Talent demonstrierte. Rang drei holte die Schwedin Petronella Andersson auf der neunjährigen Odina van Klapscheut.

Von den deutschen Teilnehmern war hier keiner platziert, aber zwei sprangen null: Daniel Deußer auf dem Conrad-Sohn Claptonn Mouche und seine Stallkollegin Kendra Claricia Brinkop mit Do it Easy.

Letztere hatte heute einen guten Tag. Sie war es nämlich, die sich mittags die erste Siegesschleife des Wochenendes holte. Mit der Ugano Sitte-Tochter Ma Belle gewann sie das 1,45 Meter-Zwei-Phasen-Springen zum Auftakt.

Zweiter wurde Italiens Alberto Zorzi auf der OS-Stute Stakalite v. Stakkatol vor Hans-Dieter mit der neunjährigen KWPN-Stute Jiniki v. Dallas. Marcus Ehning und DPS Revere waren als Achte ebenfalls noch im Geld.

