Vilamoura: Großer Preis geht nach Frankreich, Vogel und Will platziert

Auch in Woche drei der „Vilamoura Champions Tour“ stand am Sonntag ein Großer Preis auf CSI4*-Niveau auf dem Programm. David Will und Richard Vogel konnten sich unter die Platzierten mischen. Der Sieg ging allerdings an einen hierzulande noch weniger bekannten Namen.

Mit mehr als 100 Startern war der Große Preis im portugiesischen Vilamoura mehr als gut besetzt. Das Stechen in dem Springen über 1,45 Meter erreichten allerdings nur sieben Paare – darunter keiner der deutschen Reiter. Der Sieg ging schlussendlich nach Frankreich: Titouan Schumacher und Atome Z gelang die schnellste Nullrunde in 39,22 Sekunden. Für den Franzosen war dies einer der bisher größten Erfolge in seiner Karriere. Seit 2019 reitet der 26-Jährige in der Global Champions League mit, zuvor durfte er sein Land schon bei Nachwuchseuropameisterschaften vertreten. Familie Schumacher betreibt ein eigenes Gestüt in Frankreich, das Haras des Brimbelles.

Auf den zweiten Platz sprang heute der Ire David Simpson mit Foudre F. Das Paar kam ihm Stechen ohne Abwurf und nach 39,98 Sekunden ins Ziel. Nur ein weiteres Paar blieb ebenfalls fehlerfrei und belegte damit Rang drei: Francisco José Mesquita Musa und Alea Imperio Egipcio aus Brasilien.

Richard Vogel hatte im Großen Preis den zehnjährigen Baltic-Sohn Floyo gesattelt, mit dem er einen Abwurf im Normalparcours hatte. Dank einer schnellen Runde belegten die beiden dennoch den elften Platz. Direkt dahinter rangierten sein Kollege David Will, mit dem der ehemalige Beerbaum-Schüler Richard Vogel seit einigen Monaten gemeinsam auf dem Hofgut Dagobertshausen wirkt. David Will saß auf dem Holsteiner C Vier, den er erst im Sommer 2020 von Janine Rijkens übernommen hatte. Es war der erste Start auf Vier-Sterne-Niveau für das Paar.

Alle Ergebnisse aus Vilamoura finden Sie hier.