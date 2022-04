Vize-Bundeschampion Cashmere fortan nicht mehr unter Marco Kutscher

Cashmere, Vize-Bundeschampion und Deutschlands vermutlich prominentestes Waisenfohlen, wird zukünftig nicht mehr unter Marco Kutscher im Sport gehen. Das haben Eva Bitter und Marco Kutscher nun mitgeteilt. Cashmere ist in diesem Jahr im Landgestüt Redefin aufgestellt.

Der Westfale Cashmere v. Cristallo wird nicht mehr unter Marco Kutscher im Parcours erscheinen. Die Bitter & Kutscher Sportpferde GmbH hat das heute in einer Pressemitteilung mitgeteilt. Nüchtern heißt es da: „Der Hengst Cashmere wird nach Beendigung der Decksaison nicht in den Ausbildungsstall und unter den Sattel von Marco Kutscher zurückkehren. Wir wünschen dem Hengst eine erfolgreiche Zukunft im Sport und als Vererber und der Familie Schürner große Zufriedenheit mit dem künftigen Dienstleister im Sattel ihres Hengstes.“

Cashmere – Waisenkind, Vize-Bundeschampion

Cashmere war im Oktober 2021 bereits erstmals international erfolgreich am Start gewesen und war im Januar 2022 in zwei M*-Springen in Riesenbeck unter Marco Kutscher platziert. Bislang war der Hengst über die Station Artland des niedersächsischen Landgestüts Celle abgesamt worden. Doch für 2022 hatte der Dienstleister neue Modalitäten herausgegeben, sodass sich Familie Schürner vom Gestüt Gut Neunehof entschieden hatte, den Hengst für die Decksaison im Landgestüt Redefin zu stationieren. Dort hat Daniel Wascher das Training des Braunen übernommen. Auch „Kollege“ Estobar war im Frühjahr nach Redefin gezogen.

Die Karriere des Cristallo-Sohns hatte dramatisch begonnen. Kurz nach der Geburt war Cashmeres Mutter Novice v. Contender-Lorenz eingegangen. Sie hat mehreren sporterfolgreichen Nachkommen und auch dem gekörten Carento v. Caretino das Leben geschenkt. Glück im Unglück: Cashmere wurde von einer zweiten Stute, die auch gerade gefohlt hatte neben ihrem eigenen Fohlen akzeptiert. Er wuchs also quasi als „Zwillingsbruder“ auf. Nach seiner Körung als Prämienhengst der westfälischen Körung war er zunächst in Reitpferdeprüfungen erfolgreich und wurde dann nach überdurchschnittlichen Hengstleistungsprüfungen von Christoph Kläsener in den Sport gebracht. Kläsener ritt damals noch für den Stall von Eva Bitter und Marco Kutscher in Bad Essen.