Von St. Tropez bis Samorin – die Samstagssieger im Parcours

Die Springreiter hatten dieses Wochenende die Qual der Wahl, wo sie an den Start gehen. Kein Fünf-, aber dafür mehrere Drei- und Vier-Sterne-Turniere laufen in Europa. Hier sind die wichtigsten Ergebnisse von heute.

Highlight beim CSI4* in St. Tropez-Grimaud war heute der „kleine Große Preis“ über 1,45 Meter mit Stechen. Eine gute Gelegenheit für die US-Amerikanerin Laura Kraut einmal zu testen, wie schnell sie ihre erst achtjährige Bisquetta v. Bisquet Balou van de Mispelaere schon machen kann. Antwort: sehr schnell! In fehlerfreien 43,31 Sekunden ließen sie den französischen Shooting Star Megane Moissonnier (24), die unter anderem dieses Jahr im Aachener Nationenpreis ritt, auf Bracadabra hinter sich (0/43,58). Dritter wurde der Brite Harry Charles auf Aralyn Blue v. Chacco Blue (0/44,14).

Eine Überraschung war der Sieg von Laura Kraut und Bisquetta allerdings nicht. Sie waren letztes Wochenende schon Zweite in einem 1,50 Grand Prix in Grimaud gewesen. Aus Deutschland waren nur David Will auf dem gekörten Zaccorado Blue und Nicola Pohl mit Arlo de Blondel in dem Springen am Start. Letztere gab auf. Bei Will und dem neunjährigen Zirocco Blue-Sohn wurden es fünf Strafpunkte.

Besser lief es für Will im 1,45 Meter-Zwei-Phasen-Springen der CSI2*-Tour. Hier hatte er seinen Senior im Stall gesattelt, den 18-jährigen Forsyth-Sohn Forest Gump. Der liebt es, schnell zu gehen und das tat er auch heute: Sieg in 29,43 Sekunden. Zweiter wurde Roger Yves Bost (FRA) mit Urane (29,86), gefolgt von Lorenzo de Luca (ITA) im Sattel von Dirka de Blondel (30,13).

Opglabbeek

Nachdem die letzten beiden Weltranglisten-Springen des CSI4* im Sentower Park in Opglabbeek ja zur Beute von Hans-Dieter Dreher geworden waren, schlugen heute die Gastgeber aus Belgien zu: Gregory Wathelet sicherte sich das 1,45 Meter-Zwei-Phasen-Springen im Sattel von Argentina de La Marchette, einer zehnjährigen Acajou de La Marchette-Tochter und damit eine Landor S-Urenkelin über Wandor van de Mispelaere. In 31,96 Sekunden hängten die beiden Wilm Vermeir und Speedspezialistin Linguini de la Pomme ab (32,27). Dritter wurde Omer Karaevli aus der Türkei im Sattel von Livingstone van het Peggershof (33,72). Bestes deutsches Paar waren Marcus Ehning und Calanda, die ebenfalls null sprangen und am Ende mit 33,92 Sekunden Fünfte wurden.

Peelbergen

Highlight in Peelbergen war heute das 1,45 Meter-Zeitspringen der CSI3* Tour. Hier sorgte Niels Kersten auf High Hopes v. Numero Uno für einen Heimsieg. in 65,51 Sekunden sprang der Wallach, der zum Teil dem Springpaarden Fonds Nederland gehört zum Sieg. Das Nachsehen hatten die Griechin Ioli Mythilineou und ihr neunjähriger Cosmeo-Sohn Casanova Hastak (68,18). Rang drei ging nach Deutschland dank Christian Ahlmann im Sattel von Otterongo Alpha Z, wie der Name schon sagt ein Klon von Ludo Philippaerts‘ einstigem Spitzenpferd.

Samorin

In Samorin war Michael Viehweg in den letzten Tagen super unterwegs gewesen. Heute war er im Weltranglisten-Springen, dem Derby, trotz eines Abwurfs Elfter auf Cartal v. Camax L und damit ebenfalls noch im Geld. Den schnellsten fehlerfreien Ritt lieferte der Italiener Filippo Codesca auf On Top van’t Gelutt v. Okidoki van’t Gelutt Z in 123,17 Sekunden. Drei Sekunden langsamer waren Dominika Gaalova für die Gastgeber aus der Slowakei mit Leonardo van’t Heike v. Epleaser van’t Heike (126,15), Platz zwei. An dritter Stelle reihte sich ihr Landsmann Tomas Kuchar im Sattel von Elasko Hero ein (126,95).