Warschau: EEF Nationenpreis-Finale an Österreich

Never change a winning team – daran hat Österreich sich gehalten und mit dem Quartett, dass vor wenigen Wochen sensationell Bronze bei der EM in Mailand geholt hat, nun auch das Finale der EEF Nationenpreis-Serie gewonnen.

Mit dem Idealergebnis von null Fehlerpunkten über zwei Umläufe sicherte Österreich den Sieg im Finale der EEF Nationenpreis-Serie. An zweiter Stelle rangierte Belgien mit zwölf Fehlern vor der Ukraine mit 21 Strafpunkten.

Die Helden der Stunde für Österreich waren Gerfried Puck mit Naxcel, Katharina Rhomberg auf Cuma, Alessandra Reich mit Oeli R und Max Kühner mit Elektric Blue P als starkes Schlusspaar. Fehler unterliefen lediglich Alessandra Reich und Oeli R, die im ersten Umlauf vier, im zweiten 25 Strafpunkte sammelten. Aber da ihre Kollegen sämtlich null über die 1,55 Meter-Parcours sprangen, fiel das nicht weiter ins Gewicht.

Österreich hat nun ein klares Ziel vor Augen, und das heißt Paris 2024. Für die Olympiateilnahme hatten sie sich mit Bronze in Mailand qualifiziert. Das Erfolgsquartett von Mailand und jetzt auch Warschau steht ganz oben auf der Liste der potenziellen Olympiapaare. Aber auch Stefan Eder und Christoph Obernauer zählten zum Kandidatenkreis, heißt es vom Dachverband OEPS.

Der zitiert Equipechefin Dr. Angelika May in Bezug auf den Fahrplan nach Paris: „Da geht es einerseits um Startplätze beim Weltcup und anderen hochwertigen Turnieren und andererseits um das optimale Pferdemanagement, damit unsere Sportpartner in Top-Form nach Paris kommen!“

Ein deutsches Team war in Warschau nicht am Start. Die gesamten Ergebnisse im Überblick finden Sie hier.