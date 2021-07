Warschau: Italien gewinnt EEF Nationenpreis-Finale, Satz mit X fürs deutsche Team

Nach der grandiosen Vorstellung der deutschen Mannschaft in Budapest zählte das Quartett zu den Favoriten für das Finale der EEF-Nationenpreisserie der Springreiter an diesem Wochenende in Warschau. Doch daraus wurde nichts.

Mit dem Idealergebnis von null Fehlern hatte die deutsche Equipe das Halbfinale der EEF Nationenpreisserie in Budapest gewonnen. In ähnlicher Besetzung ging das Team heute auch im Finale in Warschau an den Start. Doch Sternstunden lassen sich bekanntlich nicht beliebig wiederholen. Mit 24 Fehlern belegte die Equipe Rang zehn von elf Mannschaften.

Bestes Paar waren Jana Wargers und Limbridge mit je nur einem Abwurf in beiden Umläufen. Null und zwölf Fehler wurden es für Cedric Wolf und Chicitito, vier und acht für Gerrit Nieberg mit Ben – die Philipp Schulze Topphoff und Concordess ersetzte haben – und elf und vier für Sophie Hinners und Vittorio.

Die Entscheidung um den Sieg fiel im Stechen Italien gegen Tschechien. Beide Teams hatten nach den zwei Normalparcours vier Strafpunkte. Die italienische Mannschaftsaufstellung: Giulia Martinengo Marquet auf Calle Deluxe (8/0), Francesca Ciriesi mit Cape Coral (0/0), Piergiorgio Bucci auf Cochello (0/0) und Antonio Alfonso im Sattel von Donanso (4/WD).

Für Tschechien ritten Vladimir Tretera auf Gangster v/h Noddevelt (0/0), Filip Dolezal mit Coup de Coeur GP (0/4), Alena Machova auf Chacco Bella (13/0) und Jan Stetina mit Gylord (4/0).

Im Stechen traten dann Bucci und Tretera gegeneinander an. Hier war die Entscheidung klar. Der Tscheche hatte nicht nur einen Abwurf, sondern war auch langsamer als sein Konkurrent. Damit ist Italien erster Sieger der neuen Serie, die sozusagen die kleine Schwester auf Drei-Sterne-Niveau der FEI Nationenpreisserie ist.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.