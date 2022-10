Washington: Zweiter Weltcup-Sieg in Folge für Conor Swail

Conor Swail und die Weltcup-Turniere in den USA sind eine Erfolgsgeschichte für sich. Dabei weiß der Ire aber, dass er das eigentlich einem einzigen Pferd zu verdanken hat. Jenem, das ihm am Wochenende in Washington den zweiten Saisonsieg in Folge bescherte. Wobei beim ersten ein anderer Kollege beteiligt war.

Die Rede ist von dem 15-jährigen Hannoveraner Wallach Count me In v. Count Grannus. Bei ihm ist der Name Programm, auf ihn kann Conor Swail zählen. Kaum ein Turnier, an dem der Dunkelbraune nicht wenigstens eine Schleife gewonnen hätte. Meistens war eine goldene dabei. Unterstützung hat er dabei von Vital Chance de la Roque. Mit ihm hatte Conor Swail zuvor den Auftakt der Weltcup-Saison der Nordamerika-Liga in Sacramento gewonnen. In Washington setzte er auf Count me In. Und wie immer lieferte der.

Im stark besetzten neunköpfigen Stechen gab es sechs weitere Nullrunden. Mit 35,76 Sekunden waren Conor Swail und Count me In die Schnellsten von allen. Daniel Bluman (ISR) mit Gemma W v. Luidam und Brian Moggre (USA) auf Vivre le Reve v. Ustinov waren beide nach Swail am Start und versuchten alles, scheiterten jedoch. Bluman wurde Zweiter in 36 Sekunden, Moggre Dritter in 36,74 Sekunden.

Die andere Paare im Stechen waren in dieser Reihenfolge Devin Ryan auf Eddie Blue (USA), Beat Mändli (SUI) mit Chartraine Pre Noir, Mario Deslauriers (CAN) im Sattel von Bardolina, Kent Farrington (USA) mit Landon (4/36,99), Daniel Coyle (IRL) auf Legacy (4/38,55) und Laura Kraut (USA) mit Confu, die allerdings aufgaben.

Conor Swail sagte anschließend: „Count me In hat wirklich meine Karriere verändert. Er hat mich zu vielen Plätzen gebracht, an denen ich niemals zuvor war und er war dabei sehr erfolgreich. Dieses Jahr weiß ich, dass er dazu in der Lage ist, und ich freue mich darauf, mit ihm wieder am Weltcup-Finale teilzunehmen. Aktuell ist es der Plan, und das macht ihn wahrscheinlich noch besser.“

Letztes Jahr beim Weltcup-Finale in Leipzig waren die beiden Achte. Dieses Jahr findet das Finale wieder in Omaha, USA, statt.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.