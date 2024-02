Wellington: Conor Swail und Count Me In wieder mal an der Spitze im Großen Preis

Samstagabend wurde in Wellington wieder einmal ein Großer Preis ausgetragen. Nur zwei Paare qualifizierten sich für das Stechen, das der Ire Conor Swail und sein Hannoveraner Count Me In für sich entschieden.

Schon vor fast genau einem Jahr waren es Conor Swail und sein 17-jähriger Hannoveraner Wallach Count Me In, die den mit 216.000 US-Dollar dotierten Großen Preis in Wellington für sich entschieden. In diesem Jahr gab es zwar „nur“ 182.000 US-Dollar, aber es war das gleiche Paar, das schlussendlich oben auf dem Treppchen stand.

Bereits der Umlauf in dem 1,55 Meter Springen sollte sich als schwierige Aufgabe herausstellen. Nur zwei aus 24 Paaren blieben fehlerfrei. Eines davon der Count Grannus-Sohn und sein irischer Reiter. Nach einem fehlerfreien Umlauf, blieb auch im Stechen ihr Punktekonto auf null. Sie bewältigten den Stechparcours in 44,68 Sekunden und waren damit das schnellere Paar. Der größte Teil des Preisgeldes, insgesamt 60.060 US-Dollar, gehörte damit Conor Swail.

Kaitlin Campbell und Castlefield Cornelious waren das zweite Paar, das sich für das Stechen qualifizierte. Ohne weitere Konkurrenz war ihnen damit Platz zwei bereits sicher. Die US-Amerikanerin und ihr 13-jähriger Cornet Obolensky-Sohn ritten ebenfalls eine weitere Nullrunde. An die Zeit von Conor Swail und Count Me In kamen sie allerdings nicht heran und brauchten gut zwei Sekunden länger (0/46,84).

Mit dem schnellsten Vier-Fehler-Ritt aus dem ersten Umlauf platzierten sich Mathijs van Asten (NED) und Sirocco v. Balou du Rouet an dritter Stelle.

Alle Ergebnisse aus Wellington finden Sie hier.

