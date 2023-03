Wellington: Daniel Deußer Achter im Donnerstagshauptspringen, Sieg an Daniel Bluman

Das letzte Turnierwochenende in Wellington ist in vollem Gange. Das Donnerstagshauptspringen war gleichzeitig die Qualifikation zum Rolex Grand Prix. Den Sieg schnappte sich Daniel Bluman (ISR) mit Gemma W, aber auch Daniel Deußer und Killer Queen schafften es ins Stechen und ins Geld. Neben ihm konnten sich auch seine deutschen Mitstreiter für den Großen Preis qualifizieren.

Mit immerhin schon 146.000 Euro war das wichtigste Springen am Donnerstag in Wellington dotiert und nicht weniger als 54 Reiter-Pferd-Paare kämpften um den Sieg. Kein Vorbeikommen gab es an dem für Israel startenden Daniel Bluman. Er hatte für das Springen seine zwölfjährige Luidam-Tochter Gemma W gesattelt, die ihn nicht enttäuschte. Im Stechen galoppierte sie nach 36,5 Sekunden ins Ziel, ohne dabei unterwegs eine Stange mitzunehmen. Damit sicherte sich das Paar den Löwenanteil des Preisgeldes und setzte sich mit 1,5 Sekunden von der restlichen Konkurrenz ab. Ein weiterer Erfolg für Daniel Bluman, der sich erst vor knapp drei Wochen über den Sieg im Großen Preis in Wellington freuen konnte, dort im Sattel von Ladriano Z.

Zweite wurde der Brasilianer Rodrigo Pessoa mit Major Tom (0/38 Sekunden), gefolgt von Bliss Heers aus den USA mit Antidote de Mars (0/38,46 Sekunden). Auch Daniel Deußer schaffte es mit seiner Aachen- und Spruce Meadows-Siegerin Killer Queen ins Stechen. Dort fiel allerdings eine Stange und die beiden wurden mit der Zeit von 39,41 Sekunden somit Achte.

Vogel und Thieme ohne Glück

Auch Richard Vogel und André Thieme waren in dem Springen am Start, nicht ganz so erfolgreich wie Deußer. Bei Richard Vogel und seinem erst achtjährigen Wallach Jonage LVP, den er von Jörg Oppermann übernommen hat, kam es im Umlauf zu zwei Abwürfen. André Thieme war aus Ocala angereist, um sich mit seinem diese Saison bereits siegreichen Conoglio-Sohn Conacco für den Großen Preis zu qualifizieren. Das gelang, auch wenn das Paar ebenfalls zwei Abwürfe im Umlauf in Kauf nehmen musste. Im Großen Preis wird Thieme aber auf sein Herzenspferd Chakaria setzen, wie die Starterliste für den Großen Preis zeigt. Richard Vogel sattelt dann Cepano Baloubet. Top-Paare wie Laura Kraut und Baloutinue, McLain Ward und Contagious oder Bertram Allen und Pacino Amiro hatten ebenfalls den Einzug ins Stechen des Donnerstagshauptspringens verpasst.

Alle Ergebnisse des Donnerstagshauptspringens in Wellington finden Sie hier.