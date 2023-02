Wellington: Großer Preis an Bertram Allen, Deußer Siebter

In Wellington war CSI3*-Wochenende und der größte Sieg ging einmal mehr an Bertram Allen. Ebenfalls gut dabei: Daniel Deußer.

Bertram Allen hatte die elfjährige Billy Mexico-Tochter Emmylou gesattelt, die er vor gut einem Jahr von Johan-Sebastian Gulliksen übernommen hatte. Gestern gingen sie ihren dritten Großen Preis und heimsten dabei den zweiten Sieg ein. Der erste war im November beim CSI2* in Kronenberg, gestern dann Nummer zwei beim CSI3* in Wellington, wo sie Ende Januar schon einmal siegreich gewesen waren.

140.000 Schweizer Franken waren ausgelobt, den Löwenanteil sicherten sich Allen und Emmylou in 36,86 Sekunden. Zweite (38,21) wurde die US-Amerikanerin Cathleen Driscoll auf Arome, einem 13-jährigen Selle Français-Wallach, mit dem sie die USA auch schon in CSI3*-Nationenpreisen vertreten hat.

An dritter Stelle reihte sich Amy Millar (CAN) mit ihrem WM-Pferd Truman ein. Der 14-jährige Mylord Carthago-Sohn war 39,45 Sekunden schnell.

Einziger Reiter unter deutscher Flagge war Daniel Deußer. Er sprang mit dem zehnjährigen Belgier Narcos vd Smidshoeve v. Toulon nach einem Abwurf und 41,64 Sekunden im Stechen auf Rang sieben.

Deußer war allerdings nicht der einzige deutschsprachige Reiter in Wellington. Der Wahl-Ukrainer René Tebbel hat in Wellington seit längerer Zeit mal wieder eine weiße Reithose angezogen. Kein Wunder, bei dem Pferd, das er nun reitet, hätte wohl kaum jemand Nein gesagt: die Rede ist von dem 15-jährigen OS-Wallach Chanyon v. Chacco-Blue, Olympia-Sechster unter dem Japaner Daisuke Fukushima unter der Ägide seines Züchters Paul Schockemöhle. Nach Tokio ging Chanyon eine Zeitlang unter dem US-Amerikaner Ansgar Holtgers Jr, allerdings ohne nennenswerte Erfolge. Anfang des Jahres ging Chanyon in Wellington erstmals mit Tebbel. Bei den beiden scheint es schnell gefunkt zu haben. Sie waren im ersten Anlauf auf Anhieb Vierte im Großen Preis. Gestern allerdings war schon in Runde eins eine Stange gefallen. Zuvor hatten sie bereits ein Springen gewonnen.

