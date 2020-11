Wellington: Lucy Deslauriers und Hester fliegen allen davon im 214.000 Dollar-Grand Prix

Es bestand eine 50:50-Chance, dass der Sieger im Großen Preis beim CSI4* im Palm Beach Equestrian Center in Florida, USA, aus der Familie Deslauriers kommen würde. Und so war es denn auch.

Es waren nur vier Paare, die das Stechen um den mit 214.000 Dollar (knapp 179.000 Euro) dotierten Großen Preis in Wellington erreicht hatten. Mit dabei waren sowohl Mario Deslauriers, der für Kanada reitet, als auch seine US-amerikanische Tochter Lucy, mit 21 Jahren die jüngste des Quartetts.

Lucy saß wie immer, wenn es wichtig wird, im Sattel ihres 15-jährigen BWP-Wallachs Hester v. Wandor van de Mispelaere. Und der gab wie immer sein Bestes: fehlerfrei in 35,06 Sekunden nahmen sie der Konkurrenz mehr als eine ganze Sekunde ab und flogen zu einem ungefährdeten Sieg.

Zweite wurde Jessica Springsteen im Sattel des elfjährigen, ebenfalls in Belgien gezogenen Don Juan van de Donkhoeve (v. Bamako de Muze) nach fehlerfreien 36,21 Sekunden.

An dritter Stelle reihte sich Lucys Vater Mario Deslauriers ein, der als 19-Jähriger auf dem Hannoveraner Aramis für eine Sensation sorgte, als er das Weltcup-Finale 1984 gewann. Der Rekord hat bis heute Bestand. Früher Erfolg liegt da offenbar in den Genen. Gestern stellte er die elfjährige Holsteiner Clarimo-Tochter Bardolina vor, die ebenfalls ohne Abwurf in 38,23 Sekunden ins Ziel kam.

Nummer vier im Stechen war Kent Farrington mit Kaprice, ein Paar, das gegen die Uhr normalerweise schwer zu schlagen ist, und das auch gestern die zweitschnellste Zeit lieferte (36,7 Sekunden). Aber unterwegs fiel eine Stange.

Lucy Deslauriers gab die Glückwünsche direkt weiter: „Ich empfinde so viel Dankbarkeit meinem Pferd gegenüber. Anfang der Woche habe ich mich ein bisschen eingerostet gefühlt. Ich war die vergangenen zwei Monate eigentlich nur in der Schule. Von daher ist dies die erste Woche auf dem Turnier. Ich denke, dieses Ergebnis ist einfach ein Zeugnis für mein Pferd und unser Team, denn sie haben meine Pferde fit gehalten, so dass er bereit war, als ich hier ankam. Ein großes Dankeschön an sie!“

