Wellington: McLain Ward siegreich im 50.000 Dollar Donnerstags-Springen

McLain Ward und sein Olympiasilbermedaillengewinner von Tokio, Contagious, entschieden das erste große Springen der vierten Woche beim World Equestrian Festival in Wellington für sich.

Von insgesamt 65 Startern qualifizierten sich zwölf Paare für das Stechen in dem von Anderson Lima gebauten Parcours. Kent Farrington, Margie Goldstein-Engle und Carlos Hank Guerreiro gingen jedoch nicht an den Start, sondern wollten ihre Kräfte für zukünftige Prüfungen sparen. So blieben neun Starter der Nationen Ägypten, Brasilien, Spanien, Mexiko und den Vereinigten Staaten.

Die Reiter boten ein spannendes Stechen mit mehrmals wechselnder Spitze. In einer Zeit von 43,34 Sekunden setzte sich zunächst der Spanier Sergio Alvarez Moya auf seinem 10-jährigen Belgischen Warmblut-Wallach Malibu De Muze v. Nabab De Reve an die Spitze. Alvarez Moya hatte den Schimmel im vergangenen Jahr von Kendra Claricia Brinkop übernommen, mit der er schon sehr erfolgreich gewesen war.

McLain Ward, letzter Starter des Stechens, legte eine rasante fehlerfreie Runde in 42,57 Sekunden hin, war also fast eine Sekunde schneller als der Spanier zuvor. Ward erklärt gegenüber dem Palm Beach International Equestrian Center: „Der heutige Kurs war beeindruckend und ich hatte das Glück, in beiden Phasen an letzter Stelle zu stehen. So hatte ich eine klare Vorstellung davon, was ich tun musste.“

Somit gelang ihm auf seinem 13-jährigen Deutschen Sportpferde-Wallach v. Contagio, seinem Partner bei den Olympischen Spielen in Tokio, der Sieg mit der schnellsten Runde.

Sergio Alvarez Moya landete auf dem zweiten Platz, während Chloe Reid (USA) in einer Zeit von 43,46 Sekunden – als0 nur drei hundertstel Sekunden langsamer – auf Hannoveraner-Stute Souper Shuttle v. Stakkato den dritten Platz belegte.

Zwei deutsche Paare waren auch am Start. Daniel Deußer und Killer Queen hatten einen Abwurf im ersten Umlauf. Richtard Vogel und Caramba schieden aus.

