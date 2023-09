Weltcup-Etappe Samorin an Steve Guerdat, Marco Kutscher Dritter

Ja, ist denn jetzt schon wieder Weltcup-Saison? Außerhalb der Westeuropa-Liga schon. In Samorin in der Slowakei ging es heute um Punkte – die meisten davon gingen allerdings dann doch an Reiter der WEL.

Ein 1,55 Meter-Springen mit Stechen hatten der Spanier Javier Trenor und sein Team den 52 Paaren in den Weg gestellt. Das Stechen erreichten nur sechs von ihnen, von denen wiederum nur vier ein zweites Mal fehlerfrei ins Ziel kamen. Am schnellsten gelang das in 42,57 Sekunden dem frisch gekürten Europameister Steve Guerdat mit einem weiteren Nachwuchspferd aus Frankreich, dem Kannan-Sohn Double Jeu d’Honvault.

Knapp geschlagen geben musste sich mit 42,75 Sekunden der Italiener Roberto Previtali auf einem OS-Wallach, dessen Name schon seine Herkunft verrät: Conthargo-Blue, ein Conthargos-Chacco Blue-Sohn aus dem Gestüt Lewitz.

Marco Kutschers super Form der letzten Wochen hält an. Heute wurde es Rang drei für ihn. Besonders dürfte es ihn dabei gefreut haben, dass sein vierbeiniger Partner der erst neunjährige Hannoveraner Hengst Karajan war, auch er ein Kannan-Sohn. Das heute war das allererste 1,55 Meter-Springen für Karajan. Er meisterte die neue Herausforderung mit Bravour, zweimal fehlerfrei und mit 43,45 Sekunden auch schnell.

Damit dürfte Karajan der Welt gezeigt haben, was seine Besitzer schon von Anfang an in ihm sahen. Der Hengst machte zum ersten Mal bereits zweieinhalbjährig Schlagzeilen, als er im Rahmen der Westfälischen Hauptkörung zum Springsieger ausgerufen und für 620.000 Euro an den Klosterhof Medingen und Prof. Bernd Heicke verkauft wurde. Sportlich ließen seine Besitzer ihm Zeit. Züchterisch wurde er von Anfang an gut genutzt. Dass seine Kinder ihm nacheifern, konnte man dieses Jahr unter anderem beim Bundeschampionat der jungen Vielseitigkeitspferde sehen.

Kutscher und Karajan waren nicht das einzige deutsche Paar in der Platzierung. Rang vier sicherten sich Ulrich Hensel und Europa H in ebenfalls fehlerfreien 43,56 Sekunden. Michael Viehweg und Contario hatten zwar einen Abwurf im ersten Umlauf, waren dabei aber mit der zweitschnellsten Zeit unterwegs. Das brachte ihnen schlussendlich Rang acht ein.

