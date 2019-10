Weltcup-Springen in China: Gerrit Nieberg platziert sich auf Leihpferd

Die Millionenstadt Peking war Schauplatz für das Weltcup-Finale der China League. Auch einige europäische Reiter waren dabei – aufgrund der strengen Quarantäne-Bestimmungen saßen sie allerdings auf Leihpferden.

Neben Gerrit Nieberg war unter anderem auch der schwedische Olympia-Zweite Rolf-Göran Bengtsson mit einem Leihpferd in den Weltcup-Springen von Peking am Start. Das Finale der Cina League am Montag dominierten allerdings die einheimischen Reiter. So ging der Sieg in der Qualifikation für das Weltcup-Finale 2020 in Las Vegas an den Chinesen Jirigala Erdeng und die KWPN Stute Brikibo vd Bosbeek. Ihm gelang die einzige Nullrunde der 31 Starter, ein Stechen gab es somit nicht.

Die schnellste Zeit lieferte ein anderes Paar: Gerrit Nieberg und A Bernhard. Allerdings fiel eine Stange, somit belegten die beiden schlussendlich Platz fünf in dem 1,50-Springen. Eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass der 26-jährige Nieberg erst in Peking zum ersten Mal auf dem Zangersheider Wallach saß. Der 13-jährige A Bernhard v. Air Jordan Z gehört eigentlich dem chinesischen Springreiter Quang Hong. Seine Karriere im Parcours startete er aber in Europa unter dem Belgier Julien Denaeyer. In Peking konnte er sich mit Nieberg auch noch in zwei weiteren Springen platzieren.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.