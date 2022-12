Weltcup-Springen in Fort Worth an Daniel Coyle

Wer ein Weltcup-Springen der Nordamerika-Liga gewinnen will, muss offenbar erst einmal an den Iren vorbei. Gestern in Fort Worth war es Trevor Coyle, der allen davon sprang.

Drei Paare, drei Nationen hatten es in das Stechen um die Weltcup-Etappe von Fort Worth geschafft: Daniel Coyle aus Irland im Sattel von Legacy, McLain Ward mit Callas und Erynn Ballard auf Gakhir. Alle drei blieben doppelnull, aber es war kein Vorbeikommen an Daniel Coyle und seiner zwölfjährigen Zangersheider Stute Legacy v. Chippendale Z-Bon Ami, die nach 31,47 Sekunden ins Ziel kamen. McLain Ward und die 14-jährige Holsteinerin Callas (v. Casall) wurden Zweite in 32,60 Sekunden. Erynn Ballard und der elfjährige KWPN-Wallach Gakhir (v. Spartacus TN) reihten sich an dritter Stelle ein mit 34,94 Sekunden.

Dass Daniel Coyle und Legacy in Fort Worth an der Spitze standen, war keine Überraschung. Die beiden gehörten 2021 bei den Europameisterschaften in Riesenbeck und 2022 bei den Weltmeisterschaften in Herning zum irischen Championatsaufgebot. Allerdings sind in Weltcup-Springen andere Qualitäten gefragt, als in der Regel bei Championaten. Hier muss man im Stechen schnell sein, und das habe Legacy erst lernen müssen.

„So, wie der Sport sich entwickelt hat, muss man in der Lage sein, so schnell zu gehen“, sagte Coyle. „Anfangs war Legacy immer schnell, aber sie hat nicht wirklich verstanden, was sie da getan hat. Sie musste es erst lernen und glücklicherweise ist sie nun eines der schnellsten Pferde, die ich habe.“

Er hat mit dem Weltcup-Finale in gewisser Hinsicht noch eine Rechnung offen. Denn in der Saison 2019/20 hatte er zwei Etappen gewonnen und rechnete sich gute Chancen fürs Finale aus. Doch dann kam Covid. Nun also der erste Schritt zur zweiten Chance.

Alle Ergebnisse aus Fort Worth finden Sie hier.