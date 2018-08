Weltreiterspiele in Tryon ohne Luciana Diniz und Fit For Fun

Die für Portugal reitende Luciana Diniz wird nicht zu den Weltreiterspielen nach Tryon fahren. Sie wäre Favoritinnen auf die Einzelmedaillen bei den Springreitern gewesen.

Auf ihrer Website kommentiert Luciana Diniz: „Ich weiß, wie schwierig es für Fitty ist, so viele Tage hintereinander „fit for fun“ zu sein, weil sie im Parcours immer ihr Bestes gibt. Da ich sie so sehr liebe und respektiere, möchte ich sie noch viele weitere Jahre glücklich und gesund bei mir haben. Das ist der Grund dafür, dass wir zu Hause bleiben. Wir richten unseren Turnierkalender nach einzelnen Veranstaltungen im Hinblick auf die Grand Slam-Serie aus, die vier tolle Turniere im Jahr vorsieht.“

Favoritenrolle in Tryon

Die 14-jährige Hannoveraner Stute Fit For Fun v. For Pleasure-Fabriano ist ein Phänomen – klein von Statur scheinen ihr bei jedem schweren Springen buchstäblich Flügel zu wachsen. Auf diese Art und Weise trug sie ihre Reiterin unter anderem 2017 und 2018 zu zwei zweiten Plätzen im Großen Preis von Aachen und in diesem Jahr außerdem zum Sieg im Großen Preis beim CSIO5* St. Gallen sowie diversen weiteren Erfolgen.

Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 belegten die beiden Rang neun in der Einzelwertung. Sowohl bei den Europameisterschaften 2015 in Aachen als auch 2017 in Rotterdam hatten die beiden hingegen etwas Pech und endeten unter „ferner liefen“.

www.luciana-diniz.com