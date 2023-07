Wer darf mit zur EM der Springreiter?

Nächste Woche soll die Longlist der Springreiter für die Europameisterschaften in Mailand Anfang September erstellt werden. Das kommende Wochenende soll Klarheit bringen.

In der Haut von Bundestrainer Otto Becker möchte man dieser Tage nicht stecken. Aktuell sind viele der deutschen Springreiter immer wieder gut platziert, aber nur wenige Paare konstant.

Zuletzt erwischte es André Thieme, der eigentlich als gesetzt galt. Aber am vergangenen Wochenende lief es nicht wirklich rund für ihn und Chakaria. Beim Global Champions League-Springen am Samstag hatte er selbst die hintere Stange eines Oxers mit seiner Fußspitze abgeräumt. Chakaria sprang aber gut. Am Sonntag hatten die beiden gleich zu Beginn des Normalparcours drei Abwürfe, so dass Thieme vernünftigerweise aufgab.

Im WDR-Interview sprach Otto Becker von „Überraschungen“, die das Wochenende mit sich gebracht habe. Gegenüber der dpa betonte er aber auch: „Bisher hat er in dieser Saison gute Runden gezeigt.“

In der Tat. Bei zwei Nationenpreiseinsätzen hatte sie nur einen Fehler. Hinzu kamen Siege beim Weltcup-Springen in Ocala und vor allem im Großen Preis von Rom.

Daniel Deußer und Killer Queen hingegen haben sich mit Rang zwei in Aachen und Platz drei jetzt in Riesenbeck wieder ins Gespräch gebracht, obwohl Deußer – so zitiert die dpa ihn – die EM vor vier Wochen „gar nicht richtig auf dem Plan“ gehabt habe.

Daniel Deußer ist auf der Weltrangliste als Zwölfter derzeit der beste Deutsche. Becker spricht aber auch davon, dass man „in der Breite gut aufgestellt“ sei.

Das ist zum Beispiel Paaren wie Marcus Ehning und Stargold sowie Jana Wargers mit Limbridge zu verdanken, die ja auch schon bei der WM 2022 gut unterwegs gewesen waren und sich auch dieses Jahr konstant gut gezeigt haben. Man denke nur an den Sieg von Ehning und Stargold im Großen Preis von Aachen über drei Runden.

Das kommende Wochenende in Hickstead soll nun die Entscheidung bringen. Für Deutschland gehen dort fünf Reiter an den Start, Kendra Claricia Brinkop, Marcus Ehning (allerdings nicht mit Stargold), Gerrit Nieberg mit Blues d’Aveline, Jörne Sprehe mit Hot Easy und Hickstead White sowie Richard Vogel mit Evermeta und United Touch S,

Besonders auf Nieberg und Vogel dürfte der Bundestrainer noch einmal ein Auge haben. Im Anschluss an Hickstead wird nominiert. Becker: „Es gibt noch einige offene Fragen und ich muss noch mit fast allen reden.“