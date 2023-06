Willem Greve siegt vor heimischem Publikum im Großen Preis von Rotterdam

Der Große Preis von Rotterdam geriet heute zu niederländischen Festspielen, vor allem dank Willem Greve und seinem KWPN-Hengst Highway M TN. Carsten-Otto Nagel und Hans-Dieter Dreher schafften es noch in die Schleifenränge.

Es gab nur alles oder nichts, als Willem Greve mit seinem elfjährigen prächtig springenden Hengst Highway M TN in den Stechparcours einritt. Zehn Paare waren vor ihnen dran gewesen und eines davon hatte eine Marke gesetzt, die im Grunde nicht zu knacken schien. Das waren Irlands Daniel Coyle und Legacy, die letztes Jahr mehrere Große Preise in den USA für sich entschieden. Heute rasten sie in 40,47 ins Ziel und nahmen den am Ende Drittplatzierten Aurelien Leroy und Croqsel de Blaignac fast vier (!) Sekunden ab.

Einige bissen sich an dieser Zeit die Zähne aus. Aber nicht so Greve. Der Niederländer wählte ebenfalls die kurze Distanz vor einem Sprung her zur Zweifachen und ritt diese auch noch schräg an. Sein elfjähriger Eldorado vd Zeshoek-Sohn passte auf und kämpfte mit. Auch zum letzten Oxer ritt Greve Strich und ließ den elfjährigen Hengst fliegen. Dadurch blieb er sogar unter 40 Sekunden. 39,57 Sekunden bedeuteten den Sieg für das Paar, der gleichzeitig der erste Sieg in einem 1,60 Meter-Springen für Highway M TN ist. Vor wenigen Wochen hatten die beiden die Einzelwertung im Nationenpreis von Mannheim gewonnen und maßgeblich zum niederländischen Sieg beigetragen.

Nagel und Dreher im Geld

Die vier weiteren Plätze nach dem Podium gingen allesamt an die Niederlande mit Kars Bonhof und Hernandez TN, Sanne Thijssen mit ihrer Nachwuchshoffnung Hi There, Jur Vrieling mit Fiumicino van de Kalevallei sowie Harrie Smolders mit Uricas v/d Kattevennen.

Carsten-Otto Nagel lieferte das beste Ergebnis aus deutscher Sicht. Mit seinem großrahmigen Schimmel GK Curacao bekam er im Stechen einen Abwurf und wurde damit Neunter. Zwei Stangen fielen im Stechparcours bei Hansi Dreher und Vestmalle des Cotis, Platz elf. Kendra Claricia Brinkop verpasste mit In Time das Stechen aufgrund eines Abwurfs im Umlauf.

Alle Ergebnisse des Großen Preises von Rotterdam 2023 finden Sie hier.

