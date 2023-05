Windsor: Jana Wargers Fünfte im Freitagshauptspringen, Sieg an 21-jährige Britin Lily Attwood

Jana Wargers und Limbridge haben einen Einstieg nach Maß ins Wochenende geschafft. Vor dem Rolex Grand Prix am Sonntag gab es Platz fünf im wichtigsten Springen des Freitages. Der Sieg blieb in britischer Hand in Gestalt der erst 21-jährigen Lily Attwood, die mehrere Weltklassereiter hinter sich ließ.

Letztes Jahr gewann Lily Attwood noch Einzelbronze bei der Europameisterschaft der Jungen Reiter in Oliva (ESP). Danach durfte sie ihre Nation bereits beim FEI-Nationenpreisfinale in Barcelona vertreten, wo sie mit dem Team Rang fünf von acht belegten. Nun ist die Britin 21 Jahre alt, bestreitet also ihre letzte Saison bei den Jungen Reitern. Das hielt sie aber nicht davon ab, heute bei der Royal Windsor Horse Show auf Fünf-Sterne-Niveau gegen die Weltelite anzutreten. Im Sattel ihres EM-Pferdes Cor-Leon Vd Vlierbeek Z schaffte sie es als eine von fünf von 29 Teilnehmern, sich mit einer Nullrunde im Umlauf für das Stechen zu qualifizieren.

Dort angekommen ließen der 13-jährige Wallach v. Calvaro F.C. und seine Reiterin nichts anbrennen. Mit einer weiteren fehlerfreien Runde in 34,54 Sekunden sicherten sie sich den Sieg, es dürfte einer der bisher größten Erfolge für Lily Attwood in ihrer bisherigen Karriere sein. Internationale Siege über 1,55 Meter hat sie zwar schon auf dem Konto, heute allerdings war die Konkurrenz auf Fünf-Sterne-Niveau vielleicht die stärkste mit Rolex Grand Prix-Sieger Max Kühner/Elektric Blue P, Olympiasieger Ben Maher/Faltic HB, Victor Bettendorf/Mr. Tac und vielen mehr.

Geschlagen geben musste sich der Franzose Olivier Perreau mit Gl Events Dorai d’Aiguilly. Mit dem Kannan-Toulon-Sohn kam Perreau nach einer fehlerfreien Runde im Stechen in der Zeit von 34,93 Sekunden ins Ziel. Rang drei ging an Belgien mit Koen Vereecke. Im Sattel von Lector Vd Bisschop wurden es im Stechen 35,67 Sekunden, mit der einzigen Vier-Fehler-Runde im Stechen sicherte sich Duarte Seabra aus Portugal mit Dourados Rang vier.

Jana Wargers und Limbridge Fünfte

Ins Stechen schaffte es auch Jana Wargers mit ihrem WM-Pferd Limbridge dank einem blitzsauberen Umlauf. Auf einen Start in der zweiten Runde verzichtete die Amazone jedoch. Möglicherweise will sie die Kraft in ihrem Holsteiner behalten, es kommen ja noch größere Aufgaben am Wochenende.

Das Einlaufspringen über 1,45 Meter wurde am Freitag zur Beute des Luxemburgers Victor Bettendorf mit Big Star des Forets, gefolgt von Matthew Sampson (GBR) mit Mgh Candy Girl und nochmal Duarte Seabra mit Hhs Washington.

Alle Ergebnisse des Freitages von der Royal Windsor Horse Show 2023 finden Sie hier.

