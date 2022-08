WM Herning: Impressionen vom Warm-Up der deutschen Springreiter, drei Pferde zurückgezogen

Für so manche Springreiter-Equipe war es bereits heute ein spannender Tag bei der Weltmeisterschaft in Herning, denn nicht alle Pferde waren gestern so gut durch den Vet-Check gekommen wie der deutschen Equipe. Drei wurden kurzfristig zurückgezogen. Alle anderen haben heute das Stadion inspiziert und erste Sprünge gemacht.

Fünf Pferde waren gestern von den FEI-Tierärzten nicht anstandslos durchgewunken worden beim obligatorischen Vet-Check. Drei erschienen heute zur „Reinspection“:

RMF Zecilie von Jessica Springsteen (USA)

Quel Filou von Mathieu Billot (FRA)

Kheros van’t Hoogeinde von René Lopez Lizarazo (COL)

Chepettano von Maksymilian Wechta (POL)

Ladriano Z von Daniel Bluman (ISR)

Zecilie, die ohnehin nur als Ersatzpferd für die US-Equipe dabei war, wurde vor der Reinspection zurückgezogen. Das bedeutet, die Titelverteidiger treten an mit Lillie Keenan auf Argan de Beliard, Brian Moggre und Balou du Reventon, Adrienne Sternlicht auf Cristalline sowie McLain Ward mit Contagious.

Auch Kheros van’t Hoogeinde wurde nicht noch einmal vorgestellt, so dass die Kolumbianer nun in der Besetzung Santiago Diaz Ortega auf Chasandro Boy, Carlos Ramirez mit Extra des Sequoias, Camilo Rueda auf Indus van het Keysereyck und Roberto Teran Tafur auf Dez‘ Ooktoff an den Start gehen.

Die drei weiteren Pferde erhielten heute morgen grünes Licht. Für Israel hätte der Ausfall von Ladriano Z bedeutet, dass das Team geplatzt ist, da nur drei Paare benannt wurden. Neben Bluman und Ladriano Z sind das Ashlee Bond auf Karoline of Ballmore und Robin Muhr mit Stawita PS.

Heute Vormittag kam zudem die Nachricht aus Irland, dass Darragh Kenny seinen Holsteiner Hengst Cartello VDL v. Cartani zurückzieht. „Wir haben diese Entscheidung im Sinne des Pferdes und der Mannschaft getroffen“, so Kenny auf Instagram. Er bedankt sich bei seinen Sponsoren und seinem Team. „Manchmal läuft es so in unserem Sport und wir müssen schwierige Entscheidungen treffen. Wir werden weiter hart arbeiten und ihn schnellstmöglich wieder fit haben.“ Auf der Seite des irischen Verbandes ist von einem „tierärztlichen Problem“ die Rede.

Die irische Mannschaft tritt also mit Bertram Allen auf Pacino Amiro (ursprünglich als Reservisten vorgesehen), Daniel Coyle und Legacy, Denis Lynch mit Brooklyn Heights und Cian O’Connor auf David Wills C Vier an.

Trainingseindrücke

Für die Deutschen lief nicht nur der Vet-Check problemlos ab, sondern heute auch das Training. Hier einige Eindrücke, die Pauline von Hardenberg für uns festgehalten hat. Pferde und Reiter machten einen fokussierten, relaxten, aber frischen Eindruck.