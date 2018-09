WM-Nationenpreis: Blum mit Traumritt, Eckdaten zum ersten Umlauf

Heute steht in Tryon bei den Weltmeisterschaften der Springreiter der erste Umlauf des Nationenpreis auf dem Programm. Der Kurs verlangt Springvermögen und Gefühl für Distanzen.

Simone Blum und Alice haben dem deutschen Team einen Traumauftakt in den Nationenpreis in Tryon verschafft. Im ersten Umlauf sind die beiden nach 30 von insgesamt 122 Reitern die einzigen, die den Parcours fehlerfrei überwunden haben. Einfach war das nicht, sagte Simone Blum nach ihrem Ritt. „Knifflig, die Kombinationen waren für mich richtig eng. Auch die Distanzen. Hoch, lang, weit – war schon ne Aufgabe.“ Dabei sah es alles mühelos aus. Mit gespitzten Ohren galoppierte die in Brandenburg gezogene Askari-Tochter über den Kurs des Iren Allan Wade. Einmal musste man die Luft anhalten. Beim Aussprung der Dreifachen Kombination zeigte Alice ihre ganze Klasse. „Die Dreifache war wirklich wahninsinng eng, dann hat mein Pferd alles gegeben. Ich war eng drunter, jedes andere Pferd wäre stehengeblieben oder hätte eine Fehler bekommen.“

Optimismus nach Simone Blums erstem Umlauf

Dass das gestrige Zeitspringen in der Gesamtabrechnung eher keinen zu großen Einfluss haben wird, war schon gestern der Tenor. Nach ihrem Ritt gab sich Simone Blum entsprechend optimistisch: „Im Team sind wir zwei Fehler vom Führenden und ein Fehler von Bronze. Ich glaube schon, dass hier heute noch etwas durchgewürfelt wird.“

Alle, die diesen ersten Ritt für die deutsche Equipe heute gesehen hat, hatten nur ein Wort dafür:

Abnormal!

Die Bewunderung aus diesem oft gehörten Adejektiv gab Simone Blum eins zu eins an ihre Pferd weiter. „Alice hat heute wieder alles für mich getan.“ Laura Klaphake, Maurice Tebbel und Marcus Ehing werden, in dieser Reihenfolge, heute noch an den Start gehen. Für den morgigen Freitag steht dann die zweite Runde im Nationenpreis an.

Der Parcours im Einzelnen:

1 Steilsprung FEI (1,62 Meter), Grundfarbe lila, danach auf einem Linksbogen zu

2 luftiger grün-weißer Oxer (1,49 x 1,70 Meter), dann nach acht oder neun Galoppsprüngen eine

3 nackte, schmale Mauer in weiß-blau (1,63 Meter) . Anschließend eine erste Klippe. Die dreifache Kombination:

4a-b-c Oxer (1,50 Meter), Distanz: 8,10 Meter, Steilsprung (1,54 Meter), Distanz: 7,90 Meter, Steilsprung (1,57 Meter). Fünf Galoppsprünge darauf folgt ein

5 Distillerie-Oxer, mit Fässern, Rohrleitungen und (1,60 x 1,70 Meter). Weiter geht es dann rechts herum in einem großen Bogen über die Platzdiagonale mit gleich drei Sprüngen. Zunächst wartet ein

6 orangefarbener Steilsprung (1,62 Meter), sieben (einige Reiter machten acht) Galoppsprünge weiter kommt dann der

7 Wassergraben, 4 Meter breit, der eine pferdefreundliche Absprunghilfe hat, eine ca. 50 Zentimeter hoch. Die Pferde nehmen das gut an. Im Anschluss, nach fünf oder sechs Galoppsprüngen folgt ein

8 Luftfahrt Oxer (1,57 x 1,25 Meter) mit einem hölzernen Doppeldecker zur Linken. Die nächsten beiden Hindernisse sind eine Distanz an der kurzen Seite vis à vis des Einritts auf der linken Hand.

9 Oxer mit Weinfässern und braunen Stangen (150 x 1,70 Meter), dann, nach vier sehr, sehr kurzen Galoppsprüngen, folgt ein

10 Longines-Steilsprung (1,71 Meter). Jetzt gilt es in eine Spitzkehre abzuwenden, um Sprung

11 Blumen-Schmetterling-Oxer (1,48 x 1,75 Meter) mit Wassergraben darunter, zu erwischen. Dann geht’s allmählich nach Hause. Auf der rechten Hand wartet zunächst die extrem weite

12 Weintrauben-Triple Barre (1,55 x1,90 Meter), optisch schwierig, weil die quergestreiften Stangen verwirrend sind. Dann kommt noch eine weitere zweifache Kombination. Distanz dorthin ca. 22 Meter.

13 a-b blauer Steilsprung (1,56 Meter), Distanz 8 Meter, dann ein überbautes Wasser, Oxer (150 x 1,70 Meter Oxer). Und dann kommt das dicke Ende, auch wenn es luftig gebaut ist.

14 WEG Tryon 2018-Steilsprung. drei goldene Stangen, die luftig über einer weißen Planke hängen.

565 Meter ist der Kurs lang, die erlaubte Zeit sind 85 Sekunden.