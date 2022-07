WM Springreiten: Großbritannien mit junger, aber erfahrener Mannschaft

Um die Einzelolympiasieger Ben Maher und Explosion W hat der britische Reitsportverband ein Team erstellt, das in Herning eine gute Chance haben könnte.

Bis Montag können alle Länder ihre Mannschaften für die WM der Dressur- und Springreiter in Herning auswählen. Gestern wurde von den Briten bekannt gegeben, wer nach Dänemark in den beiden Disziplinen reisen darf. Das Team für die WM der Springreiter setzt sich zusammen aus:

und , die eine hervorragende Forme im Großen Preis von Aachen gezeigt haben, wo sie Zweite wurden nach einer drei Nullrunden, nur geschlagen durch Sensationssieger Gerrit Nieberg und Ben. Letztes Jahr waren die beiden am Start bei den Olympischen Spielen in Tokio, wo sie Siebte in der Einzelwertung wurden. Harry Charles und Romeo , die im Nationenpreis von Aachen doppelnull waren. Im April konnten die beiden sehr gute Leistungen beim Weltcup-Finale in Leipzig zeigen mit Rang vier im Endklassement. Der 23-jährige Harry Charles ist auch mit Casquo Blue nominiert, der null und vier Fehlerpunkte in den zwei Umläufen des Nationenpreises in St Gallen hatte.

und gewannen letztes Jahr den Einzeltitel bei den Olympischen Spielen in Tokio. Diese Saison hat der Fuchs nur an zwei Fünf-Sterne-Turnieren teilgenommen, wurde Vierter in der GCT-Etappe von Stockholm mit einer Doppelnull und Zehnter im Großen Preis von Aachen mit einem Abwurf im zweiten Umlauf. Das Paar belegte Rang zwei in der Einzelwertung der EM 2019 in Rotterdam. Ben Maher wird auch mit dem Hengst Faltic HB benannt, der in Aachen den Nationenpreis mit vier Punkten beendete und viele Nullrunden in Fünf-Sterne-Großen Preisen diese Saison lieferte. Joseph (Joe) Stockdale und Cacharel, die letztes Jahr schon an der EM in Riesenbeck teilnahmen. Diese Saison hat der 22-jährige mit seiner Holsteiner Stute an den Fünf-Sterne-Nationenpreisen in Rom, St Gallen und Falsterbo teilgenommen, die die beiden jeweils mit einem Abwurf beendeten.

Reservisten sind John Whitaker und Unick du Francport.

Equipechef Di Lampard sei „wirklich begeistert von dem Team, das [sie] für Herning [hat].“ „Wir sind durch unsere Einstellung und Willen, Medaillen zu gewinnen, verbunden. Das letzte Mal, dass wir in Herning waren (Anm. der Red.: für die EM der Springreiter 2013), gewannen wir Mannschaftsgold und Silber und Bronze in der Einzelwertung, also hoffen wir für das Gleiche, wenn nicht noch mehr. Die Erfahrung, die wir im Team haben, mit der Jugend kombiniert, lässt auf eine tolle Zukunft für den britischen Springsport hoffen.“