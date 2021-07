Zduchovice: Deutsche Nachwuchs-Springreiter überzeugen auf ganzer Linie

Beim internationalen Jugend-Springturnier im tschechischen Zduchovice haben unsere Nachwuchsreiter alle wichtigen Prüfungen gewonnen. So gingen sowohl die Nationenpreise der verschiedenen Altersklassen als auch alle Großen Preisen an junge Talente aus Deutschland.

Bei den Children, also den U14-Reitern auf Großpferden, siegte das Team Deutschland II im Nationenpreis. Für die Mannschaft ritten Charlotte Westphal mit Comtess, Joel Ehinger mit Borita, Jörg-Leon Zahn mit Cassilano’s Stern und Vieca Sofie Bade mit Chades of Grey. Das Quartett setzte sich gegen die Mannschaften Tschechien I und Tschechien II durch.

Auch im Großen Preis der Children am Sonntag hatte mit Amy Helfrich eine deutsche Reiterin die Nase vorn. Die 13-Jährige saß auf ihrem Holsteiner Leon und lieferte im Stechen mit vier Teilnehmern die schnellste Nullrunde. Platz zwei ging an Nell Sowka mit Juranda vor Patryk Skrzyczynski mit Lucky Star, die beide für die Gastgeber antraten. Mit einem Abwurf im Stechen konnte Vieca Sofie Bade auf dem Contendro I-Sohn Chades of Grey zudem Vierte werden.



Junioren

Ihren jüngeren Kollegen taten es die Junioren gleich: Deutschland II gewann den Nationenpreis vor Deutschland I und Tschechien I. Für das Siegerteam gingen Hanna Schreyer/Carpani, Mika Roth/Caboto, Sina Knoop/Condino und Felix Raude/Claude R in den Parcours. Im Team Deutschland II ritten Magnus Schmidt/Quantum, Julien Golle/Santa Sophia, Tessa Leni Thillmann/Cachin und Charlotte Höing/Calato.

Richtig erfolgreich verlief das CSIO Zduchovice für die 18-jährige Sina Knoop, die mit dem Con Air-Nachkommen Condino auch den Großen Preis der Junioren für sich entscheiden konnte. Der Tscheche Oliver Pisarik sprang mit Sea Coast Crystal de Leau auf Rang zwei. Dahinter behauptete sich Liesje Vrolijk (NED) mit Hailey Fairy auf Platz drei.

Junge Reiter

Im U21-Nationenpreis gab es ebenfalls kein Vorbeikommen an der Mannschaft Deutschland II mit Elisa Held auf Edonja G, Michel Brosswitz auf Quick Time, Isabelle Grandke auf Quukske Z und Henning Athens auf Cantuccini. Das Nachsehen hatte das Team Deutschland I, für das Anna Jurisch/Questo Vincitore, Johanna Zander-Keil/Carlotta, Vicky Venschott/Quite Water und Calvin Böckmann/Cormalico an den Start gingen. Tschechien II rangierte an dritter Stelle.

Im Großen Preis der Jungen Reiter strahlten Henning Athens und sein Oldenburger Schimmel Cantuccini v. Ci Ci Senjor Ask. Für den 19-Jährigen ist es die erste Saison in dieser Altersklasse. Gleiches gilt auch für Anna Jurisch, die mit Questo Vincitore schon zum deutschen Silberteam bei den Junioren-Europameisterschaften 2019 gehört hatte. Sie war im Stechen zwar ebenfalls fehlerfrei, aber rund drei Sekunden langsamer als Sieger Henning Athens.

Alle Ergebnisse aus Zduchovice finden Sie hier.