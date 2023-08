Zürich: Gastgeber siegreich in der Young Riders Tour sowie im Nationenpreis der Junioren

Dieses Wochenende geht es für den Nachwuchs im Springsattel wieder darum, sich mit der internationalen Konkurrenz zu messen. Austragungsort ist dafür Zürich. Dort gab es in den wichtigsten Springen des Freitages kein Vorbeikommen an den Gastgebern.

Zum Nationenpreis der U18-Reiter mit zwei Umläufen über 1,40 Meter traten drei Teams an: die Schweiz, Deutschland und ein Team aus Polen. Vor allem im zweiten Umlauf mangelte es dem deutschen Team an Nullrunden. Deshalb summierte sich das Ergebnis bei Vieca Sofie Bade mit Chades of Grey (0/4), Ava Ferch mit Chacco-Mo (4/4), Emile Baurand mit Champ (0/4) und Julien Golle mit Santa Sophia (4/4) zu insgesamt 20 Punkten auf.

Somit war den Gastgebern aus der Schweiz der Sieg sicher. Bei Debora Burgherr, Lou Puch, Andri von Ballmoos und Bryan Smits standen unter dem Strich zwölf Fehlerpunkte. Die Mannschaft aus Polen wurde mit 35 Zählern Dritter.

Am Abend stand als Höhepunkt des Tages noch der Große Preis der Jungen Reiter (U21) auf dem Programm. Die Prüfung wahr gleichzeitig Wertungsprüfung der Young Riders Tour, die das Pendant zur Riders Tour bildet, wo an diesem Wochenende die nächste Etappe in Münster ausgetragen wird. Auch bei den U21-Reitern standen die Schweizer ganz vorn und besetzten dabei gleich die Ränge eins und zwei. Thibaut Keller und Happy Girl T setzten sich im Stechen gegen fünf Paare durch und gewannen mit der zweiten fehlerfreien Runde in der Zeit von 39,12 Sekunden. Sein Landsmann Gilles Müller wurde mit Giavanna CB Zweiter (0/0/40,72 Sekunden), gefolgt von Martina Simoni aus Italien mit Dalvaro (0/0/42,87). Beste Deutsche in der Prüfung war Johanna Zander-Keil, die mit Cappuccina Siebte wurde.

Alle Ergebnisse vom Nachwuchs-Springturnier in Zürich 2023 finden Sie hier.

