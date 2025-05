Springreiter David Will gewinnt Championat von Mannheim

Einen deutschen Dreifachsieg gab es sehr zur Begeisterung der vielen Zuschauer am Samstagnachmittag. Am Ende setzte sich David Will in einer Top-Zeit durch.

Das Championat von Mannheim zählt zu den renommiertesten Prüfungen des Maimarktturniers. In diesem Jahr gab es nicht nur einen Sieger aus Deutschland, sondern sogar einen deutschen Dreifachsieg. Das Wetter hatte dann auch noch gehalten für die Prüfung und das Unwetter hatte sich Zeit gelassen bis zur Siegerehrung. Aber da hatten die Springreiter und Zuschauer ja längst tollen Sport erlebt.

Zum zweiten Mal nach 2022 sicherte sich am Ende nämlich der Wahlhesse David Will das Championat. Und er zählt bekanntlich zu den ganz Schnellen im Parcours. Musste er in dem Zeitspringen auch, denn wenn eine Katrin Eckermann und ein Richard Vogel dabei sind, wird es definitiv sehr schnell! Im Sattel seines zehnjährigen Hengstes Xixo Borgia aus der OS-Zucht von Olympiasieger Big Star präsentierte David Will einen fehlerfreien Ritt in 68,66 Sekunden.

„Xixo ist ein großartiges Pferd, das Ramzy Al Duhami aus Saudi-Arabien gehört, den ich immer wieder trainiere, und ich habe auf ihm im Januar die ersten Turniere bestritten“, erläuterte der Sieger. „Xixo ist ein großrahmiges Pferd, in Mannheim ist es ein großer Platz, deshalb bin ich mehrmals mit einem Galoppsprung weniger auskommen! Der Parcours an sich war sehr ausgewogen und ganz passend, aber wenn man gewinnt kann man das immer sagen …“

Katrin Eckermann stimmte ihm da sicherlich zu, denn auch für sie lief es mit einem neuen Pferd blendend. Mit Iron Dames Zoe Blue BTH, einer erst neunjährigen Holsteiner Stute von Zirroco Blue kam sie in 72,61 Sekunden ins Ziel. Die drittschnellste Zeit lieferte Vorjahressieger udn Wills Geschäftspartner Richard Vogel auf der zehnjährigen Hannoveraner Comme Il Faut-Tochter Cubi Cubells in 73,03 Sekunden.

Am Sonntagnachmittag findet in Mannheim der Nationenpreis der EEF-Serie statt.

Alle Ergebnisse aus Mannheim gibt es hier.

– AK/pm –