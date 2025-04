Springreiter David Will siegt vor Daniel Deußer in Abu Dhabi

David Will heißt der Sieger des Hauptspringens am Freitag beim UAE President´s Cup in Abu Dhabi. Daniel Deußer freute sich über fordere Platzierungen.

Abu Dhabi/UAE – Für Richard Vogel ging es vom Weltcup-Finale direkt weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate, um dort auf seinen Stallkollegen David Will zu treffen und schon wieder die Siegerpodeste unsicher zu machen. Am Freitag war es jedoch nicht Vogel, der ganz oben stand, sondern David Will, der sich über den Sieg freuen durfte. Gesattelt hatte er im Hauptspringen am Freitag, der ersten Qualifikation zum Großen Preis, Zinedream, elfjähriger Westfale von Zinedine.

In 60,90 Sekunden war er in dem Springen nach Fehlern und Zeit knapp schneller als Daniel Deußer, der den 14 Jahre alten Routinier Bingo Ste Hermelle in einer Zeit von 61,06 Sekunden nach Hause ritt. Auf Rang drei kam der Marokkaner Abdelkebir Quaddar, der Instanbull v.h. Ooievaarshof gesattelt hatte.

Richard Vogel musste mit dem elfjährigen Holsteiner Cloudio einen Abwurf hinnehmen und wurde 22. Außerdem ritt er Phenyo van het Keysersbos im selben Springen ebenfalls mit einem Abwurf auf Platz 26.

Zuvor hatte Daniel Deußer in einem weiteren Springen des CSI5*, dieses Mal über 1,45 Meter, den vierten Platz belegt. Er saß im Sattel von Pepita van T Meulenhof BR. Direkt hinter ihm wurden David Will und Diashow Fünfte. Der Sieg ging an Shady Ghrayeb aus Syrien auf dem Baloubet du Rouet-Sohn Cabernet de Mars.

Alle Ergebnisse vom UAE President´s Cup gibt es hier.